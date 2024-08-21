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Han Yunus'ta İsrailli Askerlerin Trajik Ölümü

İsrail basını, Han Yunus'ta cesetleri bulunan 6 esirin yangında boğularak öldüğünü bildirdi. Olayın detayları burada.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 00:04
Han Yunus'ta İsrailli Askerlerin Trajik Ölümü

İsrail Ordusunun Han Yunus Saldırısında Yaşananlar

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus bölgesinde, cesetleri bulunan 6 İsrailli esirin trajik ölümü, İsrail basınında geniş yankı buldu. Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, söz konusu esirlerin, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırı sonucu çıkan yangında gaz nedeniyle boğularak yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

Ölüm Sebebi ve Olayın Ardındaki Gelişmeler

Yapılan ilk değerlendirmelere göre, bu esirlerin yaklaşık 6 ay önce gerçekleştirilen bir operasyon sırasında yakalandığı belirtildi. Olayın ardından yapılan adli tıp incelemeleri, cesetlerin bulunduğu tünelde çıkan dumanın etkisiyle yaşanan boğulma sonucunu desteklemektedir. İsrail Ordusu ve Esirlerin Durumu

İlgili saldırının ardından, İsrail ordusu esirlerin bulunduğu tünelin yakınındaki bir hedefi vurduğu ve bu esirlerin cesetlerinin cesetlerinin yanında, ellerinde kalaşnikof tüfekleri bulunan Hamas militanlarına ait cesetlerin de bulunduğu şeklinde bilgiler verildi. İlgili cesetlerde herhangi bir yaralanma izine ulaşılamadığı belirtildi.

İsrail'e Getirilen Cenazeler

İsrail ordusu, bugün Han Yunus'ta bulunan cesetlerin ülkelerine getirildiğini duyurdu. Cenazeleri getirilen esirlerin isimleri ise Avraham Munder, Alexander Dancyg, Chaim Peri, Yagev Buchshtav, Yoram Metzger ve Nadav Popplewel olarak açıklandı.

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