Han Yunus'ta Saldırı: 38 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: İsrail'in Han Yunus'a Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırıda, 10'u çocuk olmak üzere toplamda 38 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıklarının Açıklamaları

Görgü tanıkları, Anadolu Ajansı muhabirine verdikleri bilgiye göre, İsrail ordusunun Han Yunus'taki "el-Fera" ailesine ait evi hedef aldığını, bu saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti.

Tanıklar ayrıca, savaş uçakları ve topçu birliklerinin kentin güneyinde bulunan el-Menara, Maan, eş-Şeyh Nasır ve Giyzan en-Neccar mahallelerini hedef aldığını, bu durumun sonucunda yüzlerce ailenin Han Yunus'un batısına doğru zorunlu olarak göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırıların Detayları

Bölgedeki diğer kaynaklar, İsrail ordusunun gece saatlerinde kentin doğusundaki alanlara sınırlı kara saldırıları gerçekleştirdiğini, bununla eş zamanlı olarak hava saldırılarının da yapıldığını bildirdi.

Tanıklar, karadan yapılan operasyonların ardından Filistinlilerin evlerinde ve mülklerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılar sonucunda en az 38 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Han Yunus'taki sağlık kaynakları, kentin doğu ve güney bölgelerindeki yoğun saldırılar nedeniyle Nasır ve Gazze-Avrupa hastanelerine 10 çocuğun cenazesinin getirildiğini aktardı.

İsrail'in Saldırıları ve Hayat Kayıpları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100 bin 544 kişi de yaralanmıştır. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilmekte ve halkın sığındığı hastaneler ile eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapıya büyük zarar verilmektedir.