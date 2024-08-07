Han Yunus'ta Su Krizi: Gazze Halkı Zor Durumda

Han Yunus’ta Su Krizi Derinleşiyor

Hüsnü Demir, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor. Özellikle Han Yunus’ta su kaynaklarının tahrip edilmesi, halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklara yol açtı.

Su Kuyruğunda Bekleyen Çocuklar

Han Yunus’ta yaşayan 14 yaşındaki Lin Aşur, su arıtma istasyonundaki uzun kuyrukta beklediğini belirterek, "Eskiden okula giderken çantamızı alırdık, şimdi su bidonlarıyla buraya geliyoruz," dedi. Aşur, babasının saldırılarda yaralanmasının ailelerini ekonomik açıdan zor durumda bıraktığını ekledi.

Bir Kriz Olarak Su Sıkıntısı

Gazze’li Esma Ebu Hamid ise yaşadıkları durumu "Gerçek bir su krizi yaşıyoruz," diyerek özetledi. Kriz ile baş edecek güçlerinin kalmadığını ifade eden Ebu Hamid, “Her gün saatlerce su için beklemek zorundayız,” dedi.

Hastalığın Yayılma Tehlikesi

Su arıtma istasyonu görevlisi İbrahim Abdulal, su kıtlığının halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek, “Sağlıksız su içmek zorunda kalanlar arasında hastalıklar yayılıyor,” açıklamasında bulundu.

Altyapı Tahribatı ve Uluslararası Yardım

Han Yunus Belediyesi Medya Sorumlusu Saib Lekkan, İsrail'in su sistemlerini hedef alarak %70 oranında tahrip ettiğini bildirdi. Uluslararası yardımların yetersizliği nedeniyle halkın temiz suya erişimde büyük sıkıntı yaşadığını vurguladı.

İnsani Felaket Derinleşiyor

7 Ekim sonrası yaşanan çatışmalar sonucunda, hem Gazze’de hem de işgal altındaki diğer bölgelerde binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Su ve gıda kıtlığı, bölgedeki insani krizi daha da derinleştirmekte.