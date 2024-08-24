Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Han Yunus'ta Yıkım Gerçekleşti: Filistinli Sivillerin Acı Kaybı

Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail ordusunun çekilmesi sonrası mülklerde büyük tahribat ve can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 18:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 18:06
Han Yunus'ta Yıkım Gerçekleşti: Filistinli Sivillerin Acı Kaybı

İsrail Ordusunun Çekilişi ve Sonuçları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzey kısmındaki bölgelerden çekilmesi, bölgedeki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Büyük Yıkım ve Can Kaybı

Görgü tanıklarının AA’ya aktardığı bilgilere göre, en yoğun yıkım Hamed Mahallesi'nde gerçekleşti. Burada, İsrail savaş uçakları tarafından çok sayıda apartman ve konut yerle bir edildi.

Askeri operasyonlar sırasında, İsrail askerleri, çok sayıda konutu tahrip ederken, Filistinlilere ait mülkler buldozerlerle yok edildi.

Sivil Altyapının Etkileri

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, sağlık ekipleri ve Uluslararası Kızıl Haç gönüllüleri, İsrail ordusunun hedef aldığı alanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkazdan çıkarmaya çalışıyor.

Tanıkların ifadelerine göre, Han Yunus'un kuzeyinde çok sayıda ceset ve parçalanmış vücut kalıntıları bulundu ve bunlar Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılar, binlerce Filistinlinin evlerini terk edip Gazze’nin batı ve orta kesimlerine zorunlu olarak göç etmelerine sebep oldu.

Ölü Sayısı ve Yaralanmalar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, en az 40,334 Filistinli hayatını kaybederken, bunlar arasında 16,480 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Ayrıca 93,356 kişi yaralandı.

Halk, sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı saldırılarda, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğunu bildirmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!