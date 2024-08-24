Han Yunus'ta Yıkım Gerçekleşti: Filistinli Sivillerin Acı Kaybı

İsrail Ordusunun Çekilişi ve Sonuçları

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin kuzey kısmındaki bölgelerden çekilmesi, bölgedeki tahribatın boyutunu gözler önüne serdi.

Büyük Yıkım ve Can Kaybı

Görgü tanıklarının AA’ya aktardığı bilgilere göre, en yoğun yıkım Hamed Mahallesi'nde gerçekleşti. Burada, İsrail savaş uçakları tarafından çok sayıda apartman ve konut yerle bir edildi.

Askeri operasyonlar sırasında, İsrail askerleri, çok sayıda konutu tahrip ederken, Filistinlilere ait mülkler buldozerlerle yok edildi.

Sivil Altyapının Etkileri

Gazze Sivil Savunma Teşkilatı, sağlık ekipleri ve Uluslararası Kızıl Haç gönüllüleri, İsrail ordusunun hedef aldığı alanlarda hayatını kaybeden Filistinlilerin cesetlerini enkazdan çıkarmaya çalışıyor.

Tanıkların ifadelerine göre, Han Yunus'un kuzeyinde çok sayıda ceset ve parçalanmış vücut kalıntıları bulundu ve bunlar Nasır Hastanesi'ne sevk edildi.

İsrail'in düzenlediği saldırılar, binlerce Filistinlinin evlerini terk edip Gazze’nin batı ve orta kesimlerine zorunlu olarak göç etmelerine sebep oldu.

Ölü Sayısı ve Yaralanmalar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında, en az 40,334 Filistinli hayatını kaybederken, bunlar arasında 16,480 çocuk ve 10,980 kadın yer alıyor. Ayrıca 93,356 kişi yaralandı.

Halk, sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alındığı saldırılarda, sivil altyapının da ciddi şekilde tahrip olduğunu bildirmektedir.