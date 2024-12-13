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Han Yunus'taki Çadır Saldırısında 3 Filistinli Öldü

İsrail'in Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin sığındığı çadıra düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:16
Han Yunus'taki Çadır Saldırısında 3 Filistinli Öldü

Han Yunus'ta Acı Gerçek

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir çadıra yapılan saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, Cevra el-Lut bölgesindeki 'Cabur' ailesinin yaşadığı çadırı hedef aldı. Bu saldırı sonucunda çoğu çocuk olan birçok kişi yaralandı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Görgü tanıkları, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı çevresindeki 'Kadınları Güçlendirme Derneği' yakınlarında sivillerin bulunduğu bir alanı hedef alan bombardıman sırasında pek çok Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını aktardı.

Ayrıca, sağlık görevlileri, İsrail'in kamptaki 'Ahmed Yasin Camisi' yanıltındaki 'Selul' ailesinin evini hedef alan hava saldırısında da birçok kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıların Etkisi

İsrail topçu birlikleri gece boyunca kampın kuzeybatısındaki evleri bombalamaya devam ederken, deniz kuvvetleri de kampın batı bölgelerine saldırılar düzenledi.

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