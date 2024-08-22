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Han Yunus'taki Filistinliler Gece Yolları Aştı

Filistinliler, Han Yunus'taki İsrail saldırılarından kaçarak gece karanlığında yollara düştü. Zor koşullar altında hayatta kalma mücadelesi veriyorlar.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 23:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 23:41
Han Yunus'taki Filistinliler Gece Yolları Aştı

Han Yunus’ta Filistinli Ailelerin Zorlu Kaçışı

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırının ardından birçok Filistinli, saldırılardan kaçmak amacıyla gecenin karanlığında yola çıktı.

Kaçış ve Göç Zorunluluğu

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Aksa Üniversitesi çevresinde yer alan bir bölgeye yapılan saldırı, burada yaşayan birçok insanı yeniden yerinden olma tehlikesiyle yüz yüze bıraktı. Özellikle kadınlar ve çocuklar arasında eşyalarını toplamak için acele edenlerin sayısı dikkate değerdi.

Yürüyerek Kaçış

Saldırının ardından yollara düşen Filistinlilerin çoğu, araç bulamamanın zorluğu karşısında yürümek zorunda kaldı. Bebekleri ve çocukları kucaklarında taşıyan ebeveynlerin, yaşam mücadelesi içinde gösterdiği çaba gözlerden kaçmadı.

Bir Çocuğun Mücadelesi

Özellikle dikkat çeken bir an, bir Filistinli çocuğun market arabasına yerleştirdiği birkaç parça eşya ile toprak yolda yürümeye çalışması oldu. Bu görüntüler, dönemin zor şartlarını gözler önüne serdi.

Büyük Bir Kriz Ortamı

Birleşmiş Milletler verilerine dayanarak, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9’unun İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildiği ifade ediliyor. Saldırılar ve gıda sıkıntısı, Filistinlilerin yaşamlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. BM'ye göre, Gazze'dekilerin büyük bir kısmı, her ay yeni bir göç hikayesi yazmak zorunda kalıyor.

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