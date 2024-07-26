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Han Yunus'taki Filistinliler İsrail Saldırılarından Kaçarken Hapishaneye Sığındı

Han Yunus'ta İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, sığınmak zorunda kaldıkları hapishanede zor şartlarla karşı karşıya.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 11:14
Han Yunus'taki Filistinliler İsrail Saldırılarından Kaçarken Hapishaneye Sığındı

Han Yunus'ta Hapishane Sığınağı

Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırıları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Mahkumların daha önce tahliye edildiği Asda Hapishanesi, son dört gündür bu bölgedeki Filistinlilerin sığındığı yer haline geldi.

Nezire er-Rakab'ın Acı Hikayesi

Maan bölgesinden göç eden Nezire er-Rakab, evlerini terk ederken yaşadıklarını anlattı:

"Üzerimize top mermileri ve kurşunlar yağarken evlerimizi terk ettik. Bize isabet eden mermilerden biri sonrasında, iki gelinim ve bir oğlum hayatını kaybetti. Diğer oğlum ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Asda Hapishanesi'ne sığınmak zorunda kaldık; burada güvenli olmasa da başımızı sokacak başka bir alternatifimiz yok." dedi.

Zor Şartlarla Hayatta Kalma Mücadelesi

Rakab, yanlarına hiçbir eşya alamadıklarını belirterek, "Yatacak bir yerimiz bile yok. Başlangıçta yerde uyumak zorunda kaldık. Çocuklarımızı korumak için buraya sığınmak zorunda kaldık. Nereye gideceğimizi bilemedik. Çocukların yaşadığı trajedi bizi derinden yaralıyor." şeklinde konuştu.

Ummu Abdullah Ebu Mustafa'nın Duyguları

Başka bir Filistinli kadın olan Ummu Abdullah Ebu Mustafa da, ailesiyle birlikte 4 saat boyunca yürüyerek hapishaneye ulaştıklarını aktardı:

"Güvenli bir yer olmamasına rağmen buraya sığındık. Hiçbir zaman hapishaneye gireceğimizi düşünmezdik. Burada yaşamak, kendimizi gerçek bir mahkum gibi hissettiriyor."

Sosyal ve Ekonomik Zorluklar

Ebu Mustafa, hapishanede su olmadığını ve dışarıdan su almak zorunda kaldıklarını ifade etti. "10 aydır süren savaş nedeniyle her şey çok pahalılaştı. Bir bağ odun 10 şekelken bugün 100 şekel oldu." diyerek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Elde Olmayan Eşyalar ve Yolda Kaybını Yaşayanlar

Göç yolunda yaşanan saldırılar sonucunda birçok çocuk yetim kaldı. Nereye gideceğini bilmeyen Filistinli kadınlar, yalnızca hapishaneye sığınınca eşyaları olmadığı için yerde uyumak zorunda kaldıklarını belirttiler. Elde olmadan yolda yaralanıp ölenler, bu durumun korkunç bir gerçeği oldu.

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