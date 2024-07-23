Han Yunus'taki Saldırılarda Can Kaybı Arttı

Han Yunus’ta Artan Saldırılarda Can Kaybı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yer alan Han Yunus kentine son 24 saat içinde düzenlediği operasyonlar sonrası, 89 Filistinli hayatını kaybetti. Hükümetin Medya Ofisi'nden aktarılan bilgilere göre, bu saldırılar sonucunda 263 Filistinli yaralanırken, 68 kişi de kayboldu.

Güvenli Bölgelere Saldırılar

Açıklamada, İsrail ordusunun gün içerisinde 13 evi yıktığı ve güvenli bölge olarak belirlenen 190 ev ve binaya yönelik bombardıman gerçekleştirdiği belirtiliyor. Ülkede 130 ayrı saldırı düzenlendiği bilgisi verildi.

İsrail Ordu Sözcüsünden Açıklama

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Han Yunus'un doğusunda güvenli olduğu belirtilen alanlara operasyon düzenleneceğini duyurdu ve bölge sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. Adraee, "Güvenli bölge" olarak açıklanan yerlerin daraltılacağını belirterek, Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi’ye gitmeleri yönünde talimat verdi.

Önceki Bombardımanlarda Yüzlerce Can Kaybı

İsrail ordusunun daha önce güvenli olduğuna dair açıklama yaptığı Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz’da düzenlenen bombardıman sonucunda yarısı kadın ve çocuk olmak üzere 90 Filistinli yaşamını yitirmişti.

Toplam Can Kaybı İstatistikleri

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda toplam 39,090 Filistinli öldü, 90,147 kişi yaralandı.