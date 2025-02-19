Hanau'daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler, Ankara'da özel etkinliklerle anıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:24
Hanau'daki Irkçı Terör Saldırısında Hayatını Kaybedenler Ankara'da Anıldı

Hanau'daki Terör Saldırısı 5. Yıldönümünde Anıldı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de gerçekleşen ırkçı terör saldırısında yaşamını yitirenler, Ankara'da düzenlenen etkinliklerle anıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Tiyatro Frankfurt işbirliğinde Akün Sahnesi'nde sahnelenen "Boş Çerçeve" adlı oyun ve sergilenen fotoğraflar, saldırının acısını bir kez daha hatırlattı.

Etkinlikte Ortaya Konan Mesajlar

YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, konuşmasında saldırının üzerinden geçen 5 yılı anımsatarak, bu tür ırkçı saldırıların unutulmaması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Turus, "Dünyanın dört bir yanındaki Türk vatandaşları ve diğer grupların ırkçı saldırılara maruz kalmamaları için elimizden gelen mücadeleyi sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, hukuki ve farkındalık çalışmaları ile bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına destek sunduklarını vurguladı.

Hanau'daki Saldırının Detayları

19 Şubat 2020'de, Tobias Rathjen tarafından düzenlenen saldırıda, şehir merkezindeki iki kafeyi hedef alarak 9 kişi öldürüldü. Bunlar arasında 4 Türk vatandaşı da yer aldı. Saldırının ardından özel harekat timinin operasyonunda, Rathjen ve annesi evlerinde ölü bulunmuştu. Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve olaydan önce bir mektup ile video bıraktığı kaydedildi.

Merkel'den Dikkat Çeken Açıklama

Dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel, saldırıyla ilgili olarak "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır," sözleriyle ırkçılığın toplumsal etkilerine vurgu yapmıştı. Federal Savcılık tarafından Aralık 2021'de yapılan açıklamada ise, saldırıyla ilgili soruşturma sonucunda başka kişilerin sorumluluğuna dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt...

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt işbirliğiyle Akün Sahnesi'nde "Boş Çerçeve" adlı oyunun gösterimi yapıldı, Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısına ilişkin fotoğraflar sergilendi. YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, anma programında konuşma yaptı.

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt...

Ankara'da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Tiyatro Frankfurt işbirliğiyle Akün Sahnesi'nde "Boş Çerçeve" adlı oyunun gösterimi yapıldı, Almanya'nın Hanau kentindeki terör saldırısına ilişkin fotoğraflar sergilendi. YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, anma programında konuşma yaptı.

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