Hani Yunus'taki Saldırıda Ölü Sayısı Artıyor

Yeni Bilgilerle Gazze'deki Hayat Kaybı Artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilere ait çadırlara düzenlediği saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının, Han Yunus'un batısında "güvenli" olduğu öne sürülen El-Mevasi bölgesinde, yerlerinden edilenlerin çadırlarına 3 füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırının Etkileri

Saldırının ardından bölgede derin çukurlar oluşurken, en az 20 ila 40 çadırın yandığı ve yok olduğu ifade edildi. Sivil savunma ekipleri, elektrik kesintisi ve cesetlerin çukurlara gömülmesi nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta zorlandığını belirtti. Mahmud Basal, "Bölgede 3 büyük çukur oluştu. Ailelerin çoğu bu çukurlara gömüldü. Cesetleri çıkarmak uzun sürebilir çünkü ağır iş makinelerine ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepkiler ve Açıklamalar

İsmail es-Sevabite, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin Genel Müdürü olarak yaptığı açıklamada, "Saldırıda kullanılan füzelerin ABD yapımı olduğunu" ifade etti. Sevabite, "40 ölü ve yaralıların yanı sıra çok sayıda kişi kuma gömülerek kayboldu" dedi. Ayrıca, uluslararası toplumu, Gazze'deki katliamlara sessiz kalmakla eleştirdi.

Hamas'tan Cevap

Hamas, İsrail ordusunun bölgedeki direnişçilere yönelik iddialarını kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, bu tür iddiaların, gerçekleştirilen katliamları meşrulaştırma çabası olduğu vurgulandı. Hamas, daha önce sivil alanlarda direniş unsurlarının bulunmadığını belirtilerini hatırlatarak, "İsrail'in bu saldırıları uluslararası hukukla çelişiyor ve Filistin halkına karşı sürdürülen soykırıma devam ettiğini gösteriyor" dedi.