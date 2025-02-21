Hapis İstemli İddianame: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklandı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Hazırlandı

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Ahamet Özer, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Üzerine hazırlanan iddianame, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebini içeriyor.

İddianame Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesi sonucunda elde edilen bilgiler dikkat çekiyor. Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki bir aramada ele geçirilen belgelerde, Özer'in aralarında bulunduğu bazı akademisyenlerin, örgüt lideri Abdullah Öcalan ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri arasında yapılan görüşmelerde, "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunma isteğini ilettiği ortaya kondu.

İddianamede, Özer'in, bilimsel çalışmaları yeterli görmediği ve örgüt liderinin eserlerine yönelmesi durumunda yeni perspektifler elde ettiğini belirttiği kaydedildi. Ayrıca, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi bölgelerdeki sözde özerklik çalışmalarına destek verme arzusunu HDP yöneticileri ile paylaştığı iddia edildi.

Hukuki Süreç Devam Ediyor

Ağır ceza mahkemesine gönderilen iddianamenin incelemesi ise devam etmekte. Ahmet Özer'in karşı karşıya olduğu bu durum, kamuda yapılan görevden uzaklaştırmaların ve mevcut hukuki süreçlerin toplum üzerindeki yansımalarını da merak konusu haline getiriyor.