Harac Çarşısı: Irak'ın Tarihinde Bir Yolculuk

Harac Çarşısı'nın Tarihi ve Önemi

Bağdat'ın merkezindeki El-Meydan bölgesinde yer alan Harac Çarşısı, Osmanlı dönemine uzanan köklü bir geçmişe sahiptir. Antika eşyaların, tespihlerin ve el yapımı yüzüklerin satıldığı bu tarihi pazar, Irak'ın eski ve modern tarihine ışık tutmaktadır.

Geçmişten Günümüze

Osmanlı Valisi Nazım Paşa tarafından yaptırılan çarşı, adını Arapça'da "kaos" veya "gürültü" anlamına gelen "Harac" kelimesinden alıyor. Çarşının koridorlarında kralların, siyasilerin ve ünlü şahsiyetlerin resimlerine rastlamak mümkündür.

Yerel Esnaf ve Tarihi Anılar

Ebu Kasım, 81 yaşında, çarşıda 61 yıldır ikinci el kıyafetlerin tamirini yapmaktadır. Dükkanında, yırtık kıyafetleri onararak müşterilerine hizmet veren Ebu Kasım, "Yıllardır ikinci el kıyafetleri satın alıyorum. Müşterilerin isteğine göre çalışıyorum," diyor.

Osmanlı Mirası

Tespih ustası Kerim Hasan, “Burası Osmanlı döneminden kaldı, o dönemde Irak hükümeti de burada bulunuyordu,” diyerek çarşının tarihine işaret ediyor. Hüseyin Zahir, çarşının bulunduğu bölgenin Osmanlı döneminde kurulduğunu ve binicilik eğitimi verildiğini belirtiyor.

Gelecek Nesiller İçin Bir Miras

Harac Çarşısı, tarihiyle birlikte yaşamakta ve birçok olaya tanıklık etmektedir. Diğer tarihi çarşılar yok olurken, Harac Çarşısı değişime direnmeye devam ediyor.