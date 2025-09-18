Haredi: Osmanlı'da Kudüs'te Huzur Vardı, İsrail ile Bitti

Ultra-Ortodoks bir Haredi, Osmanlı'nın 401 yıllık yönetiminde Kudüs'te barış olduğunu, İsrail'in kurulmasıyla bunun sona erdiğini söyledi. Video Netanyahu tartışmasıyla yeniden gündeme geldi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 13:59
Video Netanyahu'nun açıklamalarının ardından yeniden dolaşıma girdi

İsrail'de bir Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi, 401 yıl süren Osmanlı idaresi döneminde Kudüs'te huzur içinde yaşandığını, bunun İsrail ile birlikte sona erdiğini söyledi.

Geçmişte çekilmiş bir video, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'ün yalnızca Yahudiler'e ait olduğu yönündeki iddialarının ardından yeniden gündeme geldi.

Haredi Yahudi, Osmanlı döneminde Yahudiler ile Filistinlilerin birlikte barış içinde yaşadıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "En yakın komşularımız Filistinlilerdi. Çok iyi anlaşıyorduk. Birbirimizi besliyorduk. Birlikte yemek pişiriyor, barış içinde yaşıyorduk. Buradaki barışı bozan şey sadece Siyonizm ve onun fikirleriydi."

Haredi, Siyonizm ideolojisinin kendi dini inançlarının kökünü kazımaya çalıştığını belirterek, İsrail'in kuruluşundan itibaren Yahudilerden orduda "kirli fikirler" uğruna ölmelerini istediğini iddia etti.

Öte yandan, Başbakan Netanyahu, 16 Eylül'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Mescid-i Aksa yakınlarındaki tünellerde arkeolojik kazıların yapıldığı alanda konuşma yapmıştı. Netanyahu, Filistin coğrafyasının Yahudilere ait olduğunu ileri sürerken, Osmanlı döneminden Doğu Kudüs'te bulunup İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne getirilen Silvan Yazıtı'nı Türkiye'den istediğini, ancak Erdoğan ve seçmen tabanı nedeniyle yazıtı alamadığını iddia etmişti.

