Harkiv'deki Apartman Saldırısında 10 Yaralı

Harkiv'de Rusya'nın Saldırısı: 10 Yaralı

Ukrayna'nın Harkiv şehrinde, Rus ordusunun gerçekleştirdiği güdümlü bombalı saldırı sonucunda 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 13 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bu saldırının ardından uluslararası yardımlara duydukları ihtiyaç hakkında konuştu.

Zelenskiy'den Çağrı

Zelenskiy, "Rusya'nın bu tür saldırılarının durması için, Ukrayna'nın dost ülkelerden gerekli ve yeterli yardımları alması gerekiyor. Tüm liderler hangi adımların atılması gerektiğini biliyor, önemli olan kararlılığımızdır," dedi.

Harkiv Belediye Başkanı'nın Açıklaması

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, saldırıda yaralanan 10 kişi hakkında bilgi vererek, yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğunu belirtti.

Kiev'e İHA Saldırısı

Öte yandan, Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergiy Popko, Rusya'nın bu gece Kiev'e “Şahed” model insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Popko, Kiev çevresinde yaklaşık 15 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri’nin Açıklaması

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'nın Ukrayna topraklarına karşı 105 'Şahed' İHA ile saldırı düzenlediğini ve bu saldırıda 78 İHA'nın düşürüldüğünü, geriye kalanların ise elektronik harp sistemlerinden dolayı kaybolduğunu açıkladı.