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Harput Kalesi FPV Dron ile Görüntülendi

Elazığ'daki tarihi Harput Kalesi, FPV dronla çekilen görüntülerle yeniden keşfedildi. Kale, birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:50
Harput Kalesi FPV Dron ile Görüntülendi

Harput Kalesi ve Çevresi Dron ile Görüntülendi

Elazığ ilinde yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput Kalesi, FPV dron ile çekilen görüntülerle yeniden söyleniyor. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren yerleşime ev sahipliği yapan bu tarihi kale, Urartu Krallığı döneminde surlarla çevrildi.

Medeniyetlerin İzleri

Harput Kalesi, Roma, Bizans, Sasani, Artuklu, Selçuklu, Dulkadiroğulları, Safeviler ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Harput Mahallesi'nde yer alan bu kale, doğal bir kaya üzerine inşa edilmiş olup, yüksek bir mimariye ve surlarla korunaklı bir yapıya sahip.

Arkeolojik Kazılar ve Restorasyon Çalışmaları

Kale, iç ve dış surlar olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve burada yürütülen arkeolojik kazılar, tarihe ışık tutmaktadır. 2005 yılından beri kademeli olarak devam eden restorasyon çalışmaları, bölgeye hakim bir noktada bulunan Harput Kalesi’ni ziyaret edenlerin ilgisini çekmektedir.

Son Kazı Çalışmaları

Harput Kalesi'nin Sarayönü olarak adlandırılan bölümünde, Prof. Dr. İsmail Aytaç liderliğindeki ekip, geçtiğimiz yıl kazılarda dönemin yönetici ve devlet adamları için kullanılan mutfak alanını gün yüzüne çıkarttı. Bu mutfakta 8 adet tandır, çoğu kırık olan seramik tabaklar, çömlekler ve mancınık güllesi ortaya çıkarıldı.

Turistlerin İlgisi

Yılın her mevsimi hem tarihi önemi hem de eşsiz manzarasıyla ilgi gören Harput Kalesi ve çevresi, bu yıl 16. sezonunu geçiren kazılar sayesinde daha da fazla ilgi odağı olmaktadır. FPV dronla çekilen görüntülerde, kalenin genel görünümü, surları ve zirvesindeki Türk bayrağı gözlemlenmektedir.

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