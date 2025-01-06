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Harran Üniversitesi Yeni Güz Çiğdemi Türünü Literatüre Kazandırdı

Harran Üniversitesi, Elazığ'da keşfedilen yeni güz çiğdemi türü 'colchicum Akanii' ile bitki biliminde önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:23
Harran Üniversitesi Yeni Güz Çiğdemi Türünü Literatüre Kazandırdı

Harran Üniversitesi Yeni Güz Çiğdemi Türünü Literatüre Kazandırdı

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Elazığ'da bulunan güz çiğdeminin yeni bir türünü bilim literatürüne kazandırdı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans öğrencisi Veysel Sonay ve doktora öğrencisi Maruf Balos, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Sarıcan beldesinde gerçekleştirdikleri araştırmalar sonucunda, sadece Türkiye'ye özgü olan yeni bir güz çiğdemi türü keşfetti.

Tez danışmanlığını Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Akan'ın üstlendiği bu bilimsel çalışma, botanik dünyasının önde gelen dergilerinden Annales Botanici Fennici'nin Ocak 2025 sayısında yayımlandı.

Keşfedilen yeni türe, araştırmaya katkıda bulunan Prof. Dr. Hasan Akan'ın onuruna "colchicum Akanii" ismi verildi. 1900 metre yükseklikte yetişen ve genellikle Ekim ayında çiçek açan bu bitki, yalnızca Elazığ ilinde bulunarak Türkiye'nin endemik bitkileri arasında yer aldı. Böylece Türkiye'deki çiğdem türlerinin sayısı 47'ye ulaşmış oldu.

Prof. Dr. Hasan Akan'ın Görüşleri

Açıklamada yer alan ifadelerine göre, Prof. Dr. Hasan Akan, Türkiye'nin çeşitli illerinde benzer değerli bitkilerin bulunduğunu belirterek, öğrencilerinin kendi bölgelerinde bu tür anlamlı çalışmaları yapmasının son derece önemli olduğunu vurguladı. Akan, "Bu tür çalışmaların devam etmesiyle ülkemizde farklı bitki türlerinin ortaya çıkarılarak bilim dünyasına kazandırılması mümkün olacaktır. Öğrencilerimin bilim dünyasına böyle değerli bir tür kazandırmış olması ayrıca büyük bir anlam taşımaktadır. Bu çalışmada emeği geçen öğrencilerimi tebrik ediyorum. Ayrıca çalışmaya destek sunan TÜBİTAK ve Harran Üniversitesi BAP birimine teşekkürlerimi sunuyorum," dedi.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan çalışmalar...

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Elazığ'da bulunan güz çiğdeminin yeni türü literatüre kazandırıldı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan çalışmalar...

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Elazığ'da bulunan güz çiğdeminin yeni türü literatüre kazandırıldı.

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