Harris, ABD'deki Salıncak Eyaletlerde Trump'ı Geride Bıraktı

Harris, Salıncak Eyaletlerde Trump'ı Geride Bıraktı

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri için yapılan yeni bir ankette, Demokratların adayı Kamala Harris, "salıncak eyaletler" olarak bilinen kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.

Anket Sonuçları

New York Times ve Siena College tarafından gerçekleştirilen anket, 5 Kasım'daki seçimler öncesinde, Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya gibi önemli eyaletlerdeki kararsız seçmenlerin eğilimlerini değerlendirdi. 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan bu araştırma, Harris'in bu eyaletlerde %50 oy oranıyla Trump'tan yaklaşık 4 puan önde olduğunu ortaya koydu.

Geçmiş Anketlerle Karşılaştırma

Öte yandan, The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan bir başka ankette ise, Harris'in Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin'deki performansı değerlendirildi. Bu anket, Harris'in bu beş salıncak eyaletin dördünde Trump'ın arkasında kaldığını, bir eyalette ise iki adayın başa baş olduğunu gösterdi.

Bu anket sonuçları, 5 Kasım'daki seçimde hangi adayın daha fazla ivme kazanabileceği konusunda önemli ipuçları sunuyor. Salıncak eyaletlerin rolü, seçim sonuçlarını belirlemede her zamankinden daha kritik bir hale geliyor.