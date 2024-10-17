Harris: 'Gazze'de Savaşın Sona Ermesi Zamanı Geldi'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiğini vurguladı. Pentagon, operasyonun tamamen İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 23:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 23:28
Harris: 'Gazze'de Savaşın Sona Ermesi Zamanı Geldi'

Harris'ten Gazze Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü açıklamalarının ardından, "Gazze'de savaşın sona ermesinin zamanının geldiğini" ifade etti.

Harris ve Biden'dan Açıklamalar

Harris, İsrail hükümetinin Sinvar'ın öldürüldüğünün bildirilmesinden sonra kameralar karşısında yaptığı açıklamalarda, "Adalet yerini buldu." dedi ve İsrail'i tebrik etti. Aynı bağlamda, ABD Başkanı Joe Biden yazılı bir açıklama yaparak, "Bugün İsrail için, ABD için ve dünya için iyi bir gün" ifadesini kullandı. Biden, 7 Ekim 2023'ten itibaren Amerikan birliklerinin İsrail ordusuna destek için görevlendirildiğini vurguladı ve bu gelişmeyi, Usame bin Ladin'in 2011'de öldürülmesiyle kıyasladı.

İsrail ile İş Birliği

Harris, Hamas liderlerine yönelik operasyonlarda Tel Aviv ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Aynı zamanda, ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımların gönderilmesi konularında çağrıda bulundu.

Netanyahu ile Biden Arasında Görüşme

Hamas lideri Sinvar'ın öldürülmesi sonrası İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Biden arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Biden'ın Sinvar'ın öldürülmesi nedeniyle Netanyahu'yu tebrik ettiği öğrenildi. Ayrıca, iki liderin Gazze'deki esirlerin serbest bırakılması için bir fırsat doğduğu konusunda fikir birliğine vardığı belirtildi.

Pentagon'dan Açıklama

Pentagon, Sinvar'ın öldürülmesine dair operasyonun tamamen İsrail güçleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Bu bir İsrail operasyonuydu. ABD güçleri doğrudan dahil olmadı" şeklinde konuştu. Ayrıca, Ryder, ABD'nin İsrail'e rehinelerin kurtarılması için bilgi ve istihbarat sağladığını belirtti ve Sinvar'ın öldürülmesini "önemli bir gelişme" olarak nitelendirdi.

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