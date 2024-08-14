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Harris, Seçmenlerin Gözünde Trump'tan Daha Fazla Güven Kazandı

ABD'de yapılan anket, Kamala Harris'in demokrasiye bağlılık konusundaki güveninin Trump'tan daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:30
Harris, Seçmenlerin Gözünde Trump'tan Daha Fazla Güven Kazandı

Harris, Demokrasiye Bağlılıkta Öne Çıkıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir anket, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Kamala Harris'in 'demokrasiye bağlılık ve disiplin' konularında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'tan daha fazla güven kazandığını ortaya koydu.

AP NORC Anketi Sonuçları

Associated Press'in NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile iş birliği içinde yaptığı anket, 8-12 Ağustos tarihleri arasında 1164 kişiyle yapıldı. Sonuçlar, ABD'li yetişkinlerin neredeyse yarısının Harris'i bu özelliklerle daha iyi tanımladığını düşündüğünü gösterirken, her 10 kişiden yalnızca 3'ü Trump'a bu bağlamda güven duyduğunu belirtti.Ayrıca, anket katılımcılarının %40'ı Harris'i 'dürüst' olarak tanımlarken, Trump için bu oran %24'tü. Her iki aday da 'güçlü liderlik ve kriz yönetimi' konularında eşit şekilde destek buldu.

Ekonomi ve Göç Konusundaki Güçlü Rakip

Ekonomi alanında, halkın %45'i Trump'ın daha iyi yönetim sağlayacağını düşünürken, yaklaşık %38'lik bir kesim Harris'i bu konuda daha etkili buldu. Göç konusunda da benzer bir trend gözlemlendi.Irk, Kürtaj ve Sağlık Hizmetleri Üzerine Düşünceler

Irk, kürtaj politikası ve sağlık hizmetleri gibi konularda ise ankete katılanların yarısı, Kamala Harris'in daha iyi bir performans sergileyeceğini belirtirken, her 10 kişiden sadece 3'ü Trump'ı bu konularda yetkin buldu.

Bununla birlikte, her 10 Demokrat Partili'nden yalnızca 6'sı, Gazze meselesinde Harris'in Trump'tan daha etkili olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Böylece, Gazze politikası, Harris'in ankette alanında en az destek bulduğu konu olarak ortaya çıktı.

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