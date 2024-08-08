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Harris, Trump'ı İki Puan Geçiyor: ABD Seçim Anketi Sonuçları

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın önünde yer almayı sürdürüyor. Seçimlere dair anket sonuçları açıklandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:03
Harris, Trump'ı İki Puan Geçiyor: ABD Seçim Anketi Sonuçları

Harris, Trump'ın İki Puan Önünde

5 Kasım 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler öncesindeki güncel anket sonuçlarına göre, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı 2 puan geçerek yarışta avantaj elde ediyor.

The Economist ve YouGov Anketi

4-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında The Economist ve YouGov tarafından gerçekleştirilen ankette, Trump %43, Harris ise %45 oy aldı. Bu sonuçlarla birlikte, Harris, rakibi karşısındaki 2 puanlık üstünlüğünü 2 haftadır devam ettiriyor.

Destekçilerin Görüşleri

Harris'in destekçilerinin %55'i, onu sevdikleri için oy verdiklerini belirtirken, %43'ü bunun nedeni olarak Trump'a karşı olan tutumlarını gösterdi. Bu da, Harris'in güçlü bir destek tabanına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Ulusal Anketlerin Genel Görünümü

Öte yandan, The Hill ve Decision Desk HQ tarafından gerçekleştirilen diğer bir ulusal anketin ortalamasında, Kamala Harris %47,4 ile Donald Trump'ın %47,3'üne karşılık 0,1 puan önde yer alıyor. Geçen haftaki benzer araştırmada da Harris, Trump'ı %46'ya %44 ile geçmeyi başarmıştı.

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