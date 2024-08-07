Harris, Trump'ın Önünde: 2023 Seçim Anketleri

Harris Seçim Yarışında Üstünlük Sağlıyor

5 Kasım 2023'te gerçekleşecek olan ABD seçimlerine dair yapılan yeni bir anket, Demokrat aday Kamala Harris'ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a kıyasla önde olduğunu gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, Harris yüzde 51 oy oranı ile Trump'ın 48 oyunda, 3 puanlık bir avantajla yarışmaya devam ediyor.

Harris'in Performansı Artıyor

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji tarafından gerçekleştirilen bu ankette, Harris'in önceki sonuçlara göre önemli bir gelişim kaydettiği görülüyor.

Seçmen Görüşleri

Ankete katılanların yüzde 53'ü, Harris'in demokrasi koruma konusundaki yetkinliğinin Trump'a göre daha üstün olduğunu düşünüyor. Göçmenler konusundaki tutumda ise, seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın bu alandaki tutumunun daha güçlü olduğunu savunuyor.

Orta Doğu Gerginliği

Harris'in seçmenleri arasında yüzde 51 oranında bir kesim, Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi yönetebileceğine inanıyor.

Puan Farkı Daralıyor

The Cook Political Report anket şirketinin verilerine göre, Harris ile Trump arasındaki puan farkı 1,3 puana kadar düştüğü bildirildi. Wall Street Journal (WSJ) tarafından yapılan bir başka ankette ise, Harris'in kayıtlı seçmenler arasındaki tercih edilebilirliğinde belirgin bir artış gözlemlendi.