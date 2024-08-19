Harris ve Trump Arasındaki Seçmen Desteği

ABD Seçim Anketinde İlginç Sonuçlar

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen yeni bir anket, seçmenlerin destek oranlarını ortaya koydu. Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçmenlerin %48'inin desteğini alırken, Eski Başkan Donald Trump %41 oranında destek buluyor.

Demokrat ve Cumhuriyetçi Seçmenlerin Görüşleri

Associated Press ile NORC Halkla İlişkiler Merkezi işbirliğinde yapılan anket, 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi Harris'in destek oranının arttığını gösteriyor. Harris'i destekleyen Demokrat seçmenlerin oranı %83 iken, Cumhuriyetçilerin %80'i Trump'ın kazanacağını düşünüyor.

Demografik Farklılıklar

Seçimler boyunca, Harris'in kadın seçmenler arasında daha fazla popülariteye sahip olduğu, Trump'ın ise erkekler tarafından daha çok tercih edildiği gözlemleniyor. Daha önce yapılan bir ankette ise Amerikalıların Trump'ı ekonomi yönetimi konusunda başarılı, Harris'i ise demokrasiye bağlılık açısından olumlu bulduğu belirlenmişti.

Ancak genel tabloya bakıldığında, Harris'in olumlu düşünce oranı %48, Trump'ın ise %41 olarak kaydediliyor. Bu durum, seçimlerin nasıl bir seyir izleyeceğini merakla bekleyen seçmenler için önemli bir gösterge niteliği taşıyor.