Harris ve Trump Arasındaki Tartışma: Yeniden Karşılaşma Üzerine Düşünceler

Kamala Harris, Donald Trump ile Yeniden Tartışmaya Hazır

Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile dünkü canlı yayın münazarasının ardından ikinci bir tartışma yapılmasına yönelik hazırlıklarını duyurdu. Ancak Trump, Harris'i yendiği görüşünde ve yeni bir münazara istemediğini belirtti.

Seçim Yaklaşıyor

ABD’nin 5 Kasım tarihinde gerçekleştireceği 60. başkanlık seçimleri kapsamında Harris ve Trump arasındaki rekabet giderek kızışmakta. Dün akşam ABC News kanalında gerçekleşen canlı tartışmanın ardından, her iki taraf da kendilerinin galip olduğunu öne sürdü.

Harris'in Ekibinden Açıklama

Konuya dair yorum yapan Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'a karşı güçlü bir üstünlük sağladıklarını savunarak, "İnsanların bu akşam gördüğü ve ekim ayında yapılacak olan ikinci tartışmada görmeleri gereken şey bu. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki ya Donald Trump?" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Yanıtı

İkinci tartışma hakkında Truth Social adlı sosyal medya platformundan bir cevapt verdi. Trump, "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" şeklinde konuştu.

Fox News'ta Trump'ın Açıklamaları

Trump, Fox News kanalına da açıklamalarda bulunarak, dünkü tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini yineleyerek, Harris'in yeni bir tartışma önerisini dikkate almadığını belirtti. Harris ve Trump, ilk ve muhtemelen tek münazaralarında iç politika, ekonomi, dış politika ve kürtaj gibi önemli konularda görüşlerini paylaşmışlardı.