DOLAR
33,98 0,14%
EURO
37,5 -0,03%
ALTIN
2.745,66 0,26%
BITCOIN
1.964.970,47 -0,28%

Harris ve Trump Arasındaki Tartışma: Yeniden Karşılaşma Üzerine Düşünceler

Kamala Harris ve Donald Trump arasındaki tartışmalar sürüyor. Harris, ikinci tartışmaya hazır, Trump ise gönülsüz.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:32
Harris ve Trump Arasındaki Tartışma: Yeniden Karşılaşma Üzerine Düşünceler

Kamala Harris, Donald Trump ile Yeniden Tartışmaya Hazır

Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ekibi, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile dünkü canlı yayın münazarasının ardından ikinci bir tartışma yapılmasına yönelik hazırlıklarını duyurdu. Ancak Trump, Harris'i yendiği görüşünde ve yeni bir münazara istemediğini belirtti.

Seçim Yaklaşıyor

ABD’nin 5 Kasım tarihinde gerçekleştireceği 60. başkanlık seçimleri kapsamında Harris ve Trump arasındaki rekabet giderek kızışmakta. Dün akşam ABC News kanalında gerçekleşen canlı tartışmanın ardından, her iki taraf da kendilerinin galip olduğunu öne sürdü.

Harris'in Ekibinden Açıklama

Konuya dair yorum yapan Harris'in kampanya direktörü Jen O'Malley Dillon, Trump'a karşı güçlü bir üstünlük sağladıklarını savunarak, "İnsanların bu akşam gördüğü ve ekim ayında yapılacak olan ikinci tartışmada görmeleri gereken şey bu. Başkan Yardımcısı Harris ikinci tartışmaya hazır. Peki ya Donald Trump?" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Yanıtı

İkinci tartışma hakkında Truth Social adlı sosyal medya platformundan bir cevapt verdi. Trump, "Boks dünyasında bir boksör dayak yiyip yere serildiğinde ayağa kalkıp yeniden dövüşmek istiyorum diye bağırır. Bu tartışma da öyle geçti. Dün akşam o (Harris) fena halde yenildi. Şimdi neden yeniden rövanş isteyeyim ki?" şeklinde konuştu.

Fox News'ta Trump'ın Açıklamaları

Trump, Fox News kanalına da açıklamalarda bulunarak, dünkü tartışma programında Demokrat rakibini net bir şekilde yendiğini yineleyerek, Harris'in yeni bir tartışma önerisini dikkate almadığını belirtti. Harris ve Trump, ilk ve muhtemelen tek münazaralarında iç politika, ekonomi, dış politika ve kürtaj gibi önemli konularda görüşlerini paylaşmışlardı.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
2
İsrail ve Hizbullah Arasındaki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor
3
Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Toplantısı
4
Bolu'da Yıldırım Düşmesiyle Çatıda Yangın Çıktı
5
ANKAPARK Kiralama Süreci ABB Meclisi'nde Tartışıldı
6
İsrail Askerleri Tubas'ta Filistinlilere Baskın Düzenledi
7
NATO'dan Avrupa ve Asya Güvenliği Uyarısı

Bu bankada parası olanın ay sonunda hesabına şartsız 6 bin 550 TL yatacak

İcradan Satılık 2022 Model FIAT Marka Araç: 825.000 TL Muhammen Bedelle Satışa Çıkarıldı

Elektrikli Otomobil Alacaklar Dikkat! 928 Bin TL’ye 600 Km Menzil Sunan Yeni Nesil Araç Satışa Çıktı

Selpak Süper Soft Üç Katlı Tuvalet Kağıdı 96'lı Rulo Büyük İndirimde! 1450 TL’den 894 TL’ye Düştü

Okullara 120 Bin İUP Personel Alımı Kura Sonuçları Açıklandı! Sonuç Sorgulama Ekranı ve İstenen Belgeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı KPSS'li ve KPSS'siz Yüksek Maaş ile Personel Alacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Projeleri

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor