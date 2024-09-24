Harris ve Trump Başarılı Yarışta Eşitlik İçinde

Harris ile Trump Arasındaki Çekişmeli Yarış

Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken, yeni analizler Kamala Harris ve Donald Trump'ın yarışının son durumunu gösteriyor. CNN'in SSRS ile birlikte gerçekleştirdiği anket, 19-22 Eylül tarihlerinde 2,074 kayıtlı seçmenle telefon ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Anketin Sonuçları

Yapılan ankete göre, Harris %48 oy alarak liderliğini sürdürürken, Trump %47 oranıyla çok yakından takipte. Ek olarak, Liberteryen adayı Chase Oliver %2, Yeşil Parti adayı Jill Stein ise yalnızca %1 düzeyinde destek gördü.

Demografik Veriler

Seçmen tercihlerinde dikkat çeken bazı noktalar; beyaz erkeklerin %58'inin Trump'ı, %35'inin ise Harris'i desteklediği. Beyaz kadınlar arasında ise Trump'a destek %50 iken, Harris'in oranı %47. 30 yaş altı seçmenler ise Harris’e %55, Trump’a ise %38 oranında destek veriyor.

Politika ve Güvenilirlik

Ekonomi alanında seçmenlerin %50'si Trump'a güvenirken, Harris'in oranı %39. Göçmenlik politikasında ise Trump %49 ile Harris'in %35'ine karşı önde. Dış politika güveninde ise Harris %40, Trump ise %47 seviyesinde ασφαλές görüldü.

Seçimlere Dair Genel Değerlendirme

Katılımcılara adayların politikalarının ne kadar “aşırı” olduğu sorulduğunda, %54’lük bir kesim Trump’ı aşırı bulduğunu ifade etti. Aynı soruda Harris için bu oran %42 olarak kaydedildi.

Bu anket, seçimlerin gösterdiği rekabetin ne denli çetin olacağının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.