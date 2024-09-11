Harris ve Trump Canlı Yayında İlk Tartışmalarını Yaptı

ABD Başkanlık Yarışında İlk Canlı Tartışma

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri için Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABC News'in düzenlediği ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı tartışma programında bir araya geldi. Bu program, iki adayın iç politika, ekonomi, kürtaj ve sınır güvenliği gibi konulardaki farklı görüşlerini ortaya koyduğu ilk canlı tartışma oldu.

Ekonomi Üzerine Görüşler

Tartışmanın başında, her iki aday da kendi iktidarlarında ekonominin nasıl yönetildiğine dair savunmalar yaptı. Harris, orta sınıf bir aileden geldiğini vurgularken, kendi ekonomi programının ayrıntılarını aktararak küçük işletmelere yönelik vergi indirimleri planlarını açıkladı. Örneğin, yeni kurulan şirketler için vergi indirimini 5 bin dolardan 50 bin dolara çıkarmayı teklif etti.

Trump ise, kendi döneminde ABD ekonomisinin en güçlü dönemini yaşadığını savunarak, mevcut yönetimin bu durumu bozduğunu iddia etti. "Biden-Harris yönetimi, halkı enflasyonla baş başa bıraktı," diyerek, geçmişte uyguladığı gümrük vergilerini de gündeme getirdi.

Kürtaj Üzerine Zıt Görüşler

Kürtaj konusunda tartışma en hararetli anlarını yaşadı. Harris, Trump’ın kadınların kürtaj hakkını kısıtlama çabalarını eleştirirken, Trump ise yasaların eyaletler düzeyinde belirlenmesi gerektiği görüşünü sürdürdü.

Sınır Güvenliğine İlişkin Tartışmalar

Sınır güvenliği bağlamında da iki aday arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Trump, Biden yönetiminin yasadışı göçmenleri ülkeye soktuğunu iddia etti. Springfield'deki evcil hayvanların yasadışı göçmenler tarafından yenildiği yönündeki iddiasını savunan Trump, bu durumu tartışma konusuna taşıdı.

Dış Politika ve Ukrayna Savaşı

Ukrayna savaşı üzerine yapılan tartışmada ise Trump, Biden yönetimini suçlayarak, "Ben başkan olursam, bu savaşı 24 saat içinde bitiririm," dedi. Harris ise, ABD'nin Ukrayna’ya destek vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Canlı yayının kapanışında Harris, Trump’ın ülkeyi geriye götüreceğini savunarak, Trump ise Harris'in iktidarda olduğu süre zarfında bir şey yapılmadığını ifade etti. Tartışmanın sonunda her iki aday da kendi taraflarının galip geldiğini duyurdu. Canlı yayın sonrası ise, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gerginlik yaşandı.