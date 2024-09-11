Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Harris ve Trump Canlı Yayında İlk Tartışmalarını Yaptı

Kamala Harris ve Donald Trump, ilk canlı yayında politikalarını savundu ve çeşitli konularda karşı karşıya geldi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 07:28
Harris ve Trump Canlı Yayında İlk Tartışmalarını Yaptı

ABD Başkanlık Yarışında İlk Canlı Tartışma

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri için Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABC News'in düzenlediği ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı tartışma programında bir araya geldi. Bu program, iki adayın iç politika, ekonomi, kürtaj ve sınır güvenliği gibi konulardaki farklı görüşlerini ortaya koyduğu ilk canlı tartışma oldu.

Ekonomi Üzerine Görüşler

Tartışmanın başında, her iki aday da kendi iktidarlarında ekonominin nasıl yönetildiğine dair savunmalar yaptı. Harris, orta sınıf bir aileden geldiğini vurgularken, kendi ekonomi programının ayrıntılarını aktararak küçük işletmelere yönelik vergi indirimleri planlarını açıkladı. Örneğin, yeni kurulan şirketler için vergi indirimini 5 bin dolardan 50 bin dolara çıkarmayı teklif etti.

Trump ise, kendi döneminde ABD ekonomisinin en güçlü dönemini yaşadığını savunarak, mevcut yönetimin bu durumu bozduğunu iddia etti. "Biden-Harris yönetimi, halkı enflasyonla baş başa bıraktı," diyerek, geçmişte uyguladığı gümrük vergilerini de gündeme getirdi.

Kürtaj Üzerine Zıt Görüşler

Kürtaj konusunda tartışma en hararetli anlarını yaşadı. Harris, Trump’ın kadınların kürtaj hakkını kısıtlama çabalarını eleştirirken, Trump ise yasaların eyaletler düzeyinde belirlenmesi gerektiği görüşünü sürdürdü.

Sınır Güvenliğine İlişkin Tartışmalar

Sınır güvenliği bağlamında da iki aday arasında anlaşmazlıklar yaşandı. Trump, Biden yönetiminin yasadışı göçmenleri ülkeye soktuğunu iddia etti. Springfield'deki evcil hayvanların yasadışı göçmenler tarafından yenildiği yönündeki iddiasını savunan Trump, bu durumu tartışma konusuna taşıdı.

Dış Politika ve Ukrayna Savaşı

Ukrayna savaşı üzerine yapılan tartışmada ise Trump, Biden yönetimini suçlayarak, "Ben başkan olursam, bu savaşı 24 saat içinde bitiririm," dedi. Harris ise, ABD'nin Ukrayna’ya destek vermeye devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Canlı yayının kapanışında Harris, Trump’ın ülkeyi geriye götüreceğini savunarak, Trump ise Harris'in iktidarda olduğu süre zarfında bir şey yapılmadığını ifade etti. Tartışmanın sonunda her iki aday da kendi taraflarının galip geldiğini duyurdu. Canlı yayın sonrası ise, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gerginlik yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!