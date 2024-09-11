Harris ve Trump, Gazze Krizini Canlı Yayında Tartıştı

Harris ve Trump Canlı Yayında Gazze'yi Değerlendirdi

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABC News kanalında yayınlanan bir programda Gazze'deki insani krizi ele aldılar. Her iki aday da İsrail'e destek verdi.

Kamala Harris'in Açıklamaları

Kamala Harris, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'deki durumu değerlendirdi. "İsrail'in kendini savunma hakkı her zaman vardır, ancak bu savaşın hemen sona ermesi gerekiyor," dedi. Ayrıca, Harris, masum Filistinlilerin hayatını kaybettiği konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi.

"İki devletli çözüm için bir yol çizmeliyiz," diyen Harris, bu çözümün hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik sağlaması gerektiğini vurguladı.

Donald Trump'ın Yanıtları

Trump ise, Harris'i İsrail'e nefret beslemekle suçladı ve onun başkan olması durumunda İsrail'in iki yıl içinde ortadan kalkacağını iddia etti. "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş hiç başlamazdı,” diyerek güçlü bir eleştiride bulundu.

Trump, Biden yönetimini de sert bir dille eleştirerek, İran'a sağlanan mali yardımların Hamas ve Hizbullah gibi gruplara gittiğini ileri sürdü. "Seçimi kazandığım takdirde, bu sorunları hızla çözeceğim," şeklinde konuştu.

Canlı yayın, her iki adayın da Gazze'deki insani krize dair görüşlerini paylaşması açısından dikkat çekici oldu.