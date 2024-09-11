Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Harris ve Trump, Gazze Krizini Canlı Yayında Tartıştı

Harris ve Trump, başkanlık yarışında Gazze'deki insani krizi ele aldı, iki devletli çözüm ve ateşkes çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 06:30
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 06:30
Harris ve Trump, Gazze Krizini Canlı Yayında Tartıştı

Harris ve Trump Canlı Yayında Gazze'yi Değerlendirdi

ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABC News kanalında yayınlanan bir programda Gazze'deki insani krizi ele aldılar. Her iki aday da İsrail'e destek verdi.

Kamala Harris'in Açıklamaları

Kamala Harris, 7 Ekim'deki Hamas saldırılarının ardından Gazze'deki durumu değerlendirdi. "İsrail'in kendini savunma hakkı her zaman vardır, ancak bu savaşın hemen sona ermesi gerekiyor," dedi. Ayrıca, Harris, masum Filistinlilerin hayatını kaybettiği konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi.

"İki devletli çözüm için bir yol çizmeliyiz," diyen Harris, bu çözümün hem İsrailliler hem de Filistinliler için güvenlik sağlaması gerektiğini vurguladı.

Donald Trump'ın Yanıtları

Trump ise, Harris'i İsrail'e nefret beslemekle suçladı ve onun başkan olması durumunda İsrail'in iki yıl içinde ortadan kalkacağını iddia etti. "Eğer ben başkan olsaydım, bu savaş hiç başlamazdı,” diyerek güçlü bir eleştiride bulundu.

Trump, Biden yönetimini de sert bir dille eleştirerek, İran'a sağlanan mali yardımların Hamas ve Hizbullah gibi gruplara gittiğini ileri sürdü. "Seçimi kazandığım takdirde, bu sorunları hızla çözeceğim," şeklinde konuştu.

Canlı yayın, her iki adayın da Gazze'deki insani krize dair görüşlerini paylaşması açısından dikkat çekici oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar

Pegasus'tan 323 TL'ye Uçuran Kampanya Fırsatı! Kampanya Detayları ve Seyahat Tarihleri

A101'de dev indirim! O tarihte giden 149 TL'ye alacak

11 Eylül 2024 Çarşamba günlük burç yorumları! Aşk, sağlık, para ve iş falı

Öğrencilere dev destek! Hesabına bakan her ay 2.000 TL'yi görecek

75.000 TL ödeme çıktı! Başvurana anında veriliyor

Garanti BBVA'dan O Kişilere Özel 8.000 TL Bonus Fırsatı!

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi! Kapılar aralandı

Emekliye 100.000 TL ödeme çıktı! Yüzde 25 ek ödeme de cabası!