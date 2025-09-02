Harrisburg'ta Kipona Festivali'nde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Harrisburg kentinde, festival için toplanan kalabalığın üzerine bir aracın sürülmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, ABC News'ün aktardığına göre, eyalette düzenlenen ve 3 gün süren Kipona Festivali sırasında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, sürücünün festival alanındaki kalabalığın arasına girdiği bildirildi.

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, yaptığı açıklamada sürücünün gözaltına alındığını, yaralananların arasında 1 çocuk ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadın bulunduğunu belirtti.