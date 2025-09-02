DOLAR
41,15 -0,03%
EURO
48,18 0,06%
ALTIN
4.609,23 -0,27%
BITCOIN
4.493.385,08 -0,41%

Harrisburg'ta Kipona Festivali'nde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı

Pensilvanya'nın Harrisburg kentinde Kipona Festivali'nde bir aracın kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı; sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 03:07
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 03:07
Harrisburg'ta Kipona Festivali'nde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı

Harrisburg'ta Kipona Festivali'nde Araç Kalabalığa Daldı: 2 Yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Harrisburg kentinde, festival için toplanan kalabalığın üzerine bir aracın sürülmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, ABC News'ün aktardığına göre, eyalette düzenlenen ve 3 gün süren Kipona Festivali sırasında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, sürücünün festival alanındaki kalabalığın arasına girdiği bildirildi.

Harrisburg emniyet yetkilisi Thomas Carter, yaptığı açıklamada sürücünün gözaltına alındığını, yaralananların arasında 1 çocuk ve tekerlekli sandalyedeki 1 kadın bulunduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Venezuela, Guyana’nın seçim botu iddiasını 'kesin' şekilde yalanladı
2
Trump: İsrail'in ABD Kongresi Üzerindeki Etkisi Zayıflıyor
3
Maduro'dan Avrupa enerji şirketlerine yatırım çağrısı
4
İzmir Açıklarında 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı
5
Sakarya Hendek'te Fabrika Kazası: Çelik Borular Arasında Sıkışan İşçi Öldü
6
Kastamonu-Karabük Sınırında İki Orman Yangını — 6 Köy Boşaltıldı
7
TEKNOFEST Mavi Vatan Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark