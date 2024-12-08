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Hartum'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısında 9 Ölü

Sudan'ın başkenti Hartum'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 22:46
Hartum'da Hızlı Destek Kuvvetleri Saldırısında 9 Ölü

Hartum'da Kanlı Saldırı

Sudan'ın başkenti Hartum'da, ordu ile yaklaşık 20 aydır süren çatışmaların gölgesinde Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından düzenlenen saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü Tanıkları ve Resmi Açıklamalar

Hartum Eyaleti Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, HDK'nin başkentin batısındaki Umdurman bölgesinde yerleşim alanlarını hedef aldığını ortaya koydu. Saldırının sonucunda 35 kişi ise yaralandı.

Sudan'daki Çatışmaların Arka Planı

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten beri devam eden savaş, ordu ile bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki askeri reform ve entegrasyon konusundaki anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Ülkedeki savaşın sona ermesi için yapılan tüm çözüm girişimlerinin sonuçsuz kalması, durumu daha da karmaşık hale getiriyor.

Yerinden Edilen ve Hayatını Kaybedenler

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Sudan'daki çatışmalar sonucunda 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşın başlangıcından bu yana 3 milyon insan ülkeden ayrıldığı belirlenirken, 11 milyondan fazla kişi ise ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.

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