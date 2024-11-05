Harun Örken'den Örnek Bahçe Projesi: 200 Ton Elma Hasadı

Ahlat'ta Elma Hasadı Başarıyla Gerçekleşti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Harun Örken adlı çiftçi, devletten aldığı fidan desteğiyle 6 yıl önce kurduğu kapama elma bahçesi sayesinde bu yıl 200 ton elma hasadı gerçekleştirdi.

Projenin Destekçileri

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) ile katkı sağlayan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" çerçevesinde, elma bahçelerinde hasat devam ediyor.

Yetiştirilen Elmaların Talebi Yüksek

Ahlat'ın Kınalıkoç köyünde yer alan 60 dönümlük tarım arazisini elma bahçesine dönüştüren Örken, elma üretiminde elde ettiği başarıyı şu sözlerle ifade etti: "Yetiştirdiğimiz elmalara yoğun bir talep var. Devlet desteği ile bahçemi büyütmeyi planlıyorum."

Örken, pazarlama konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını, ürünlerini iç piyasaya ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne sattığını belirtti. Daha önce patates, kuru fasulye ve şeker pancarı yetiştirirken, artık tamamen meyveciliğe yöneldiğini, bu tercihin hem masrafı azalttığını hem de kazançlarını artırdığını vurguladı.

Ahlat'taki Tarımsal Gelişmeler

Ahlat Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, ilçede toplam 3 bin dekar alanda elma yetiştirildiğini ve son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Ahlat'ın tarımda önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti. Keskin, özellikle kuru fasulye ve patates üretiminde Türkiye genelinde önemli bir oran yakalandığını ekledi ve meyvecilik alanında da adımlar atıldığını vurguladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 6 yıl önce devletten aldığı fidan desteğiyle kapama elma bahçesi kuran çiftçi Harun Örken, bu yıl 200 ton elma hasadı yaptı. Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında kurulan elma bahçelerinde hasat sürüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 6 yıl önce devletten aldığı fidan desteğiyle kapama elma bahçesi kuran çiftçi Harun Örken, bu yıl 200 ton elma hasadı yaptı. Ahlat Kaymakamlığınca hazırlanan Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) desteklenen "Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Güdümlü Projesi" kapsamında kurulan elma bahçelerinde hasat sürüyor.