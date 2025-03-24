Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı

Harvard Üniversitesi'nde 80 Yahudi akademisyen, Filistinli aktivist Mahmud Halil'in Columbia'daki protestolar nedeniyle tutuklanmasını protesto etti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:00
Harvard'da 80 Yahudi Öğretim Üyesi, Filistinli Aktivist Halil'in Tutuklanmasını Kınadı

Harvard Üniversitesi'nde aralarında birçok öğretim üyesinin de bulunduğu 80 Yahudi, Columbia Üniversitesi'nde gerçekleşen Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'i kınayan bir bildiri imzaladı.

Üniversite öğrencilerinin çıkardığı The Harvard Crimson gazetesinin haberine göre, ABD genelinde yaklaşık 3 bin kişinin imzaladığı bildiride, Harvard'daki öğretim üyeleri, personel ve öğrencilerin katılımına yer verildi.

Bildiride, "Kampüsteki toplulukların üyelerini taciz eden, okuldan atan, tutuklayan ya da sınır dışı etmek için adımızı kullanan herkesi kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Filistin destekçiliğinin antisemitizmle ilişkilendirilmesine yönelik yanıtların ihtimallerine dikkat çeken bildiride, üniversitelerin Halil'in serbest bırakılması için kurumsal kaynakları tahsis etmeye çağrıldı.

Halil'in Tutuklanması

ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girdiği sırada gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in ABD'de yasal olarak bulunan ve eşi de ABD'li olan bir "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olduğunu, ancak ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkilileri tarafından tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler," demişti. Avukatlarının mahkemeye başvurması sonucu, ABD'de bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine yönelik geçici bir engel kararı vermiştir.

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