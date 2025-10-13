Hasan Basri Yalçın Ağrı'da: Gazze Ateşkesi ve Türkiye'nin Yardım Tırları

Ağrı'da esnaf buluşması ve Gazze mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve beraberindekilerle Kağızman Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Yalçın, ziyaret kapsamında bir kahvehanede vatandaşlarla çay içti.

Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Yalçın, Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırım ve insanlık suçunun ardından ateşkes sürecine girildiğini hatırlattı.

Yalçın, oradaki gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Oradaki esir takaslarının yapılmasıyla beraber inşallah önümüzdeki dönemde Gazze'nin daha iyi koşullarda bulunması için imkanlar oluşturulacak. Tabii bu tür ateşkes süreçleri kırılgan süreçlerdir. İsrail özellikle bu tür durumlarda maalesef verdiği sözleri pek tutmayan bir tavır içerisindedir. Ama bu sefer bütün uluslararası camia İsrail'i bu anlamda bir barış masasına zorlamaktadır."

Yalçın, ateşkesin sürdürülebilmesinin ve Gazze'deki insanların 2 yıldır çektiği zulmün son bulmasının Türkiye'nin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu vurguladı.

1967 sınırları çerçevesinde birleşik, bütünleşik, bağımsız bir Filistin Devleti beklentisini dile getiren Yalçın, "Bunları konuşmak için inşallah bu ateşkes kırılganlaşmadığı, sürdürülebildiği müddetçe bir zemin oluşturur. Fakat şu an öncelikli olarak odaklanılması gereken, esir takasının sağlanması, oradaki insanların insani ihtiyaçlarının giderilmesi." dedi.

Yalçın, bölgedeki uzun süren ablukaya dikkat çekerek insanların açlıktan kırılma noktasına geldiğini ve en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini belirtti.

Yalçın ayrıca şunları söyledi: "Dün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı. Türkiye'nin yardım tırları derhal görev başına geçmiştir. Gazze'deki kardeşlerimize her türlü yardım Türkiye eliyle de yapılacaktır."

Yalçın, Türkiye'nin bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da ifade ettiği gibi kolaylaştırıcı ve cesaretlendirici bir rol üstlendiğini belirterek, Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

