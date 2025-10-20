Hasan Basri Yalçın: KKTC Seçimi, Gazze ve Terörde Türkiye'nin Tutumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da düzenlenen basın toplantısında KKTC seçim sonuçları, Gazze meselesi, muhtar ziyaretleri ve terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yalçın açıklamasını, 81 İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı öncesinde yaptı.

Kastamonu ziyareti ve muhtar değerlendirmesi

Kente geldiğinde muhtarları ziyaret ettiğini belirten Yalçın, Cumhurbaşkanı'nın muhtarlarla kurduğu doğrudan iletişimi övdü. Yalçın, CHP İl Başkanı'nın muhtarlara yönelik söylemlerini eleştirerek, 'Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın gerçekten muhtarlara yakışmayacak şekilde hitap ettiğini, onları kendi toplantılarına katılmaya zorlamaya yönelik açıklamalar yaptığını duydum' dedi ve bu tutumu şiddetle kınadığını ifade etti.

Yalçın, Kastamonu'nun kırsal ve köy nüfusunun yoğunluğuna vurgu yaparak muhtarların toplumun geniş bir kesimini temsil ettiğini, bu nedenle onlara yönelik baskı ve hakaretleri kabul edilemez bulduklarını söyledi.

Gazze, siyasallaşma eleştirisi ve ateşkes

Yalçın, Gazze konusunda muhalefetin tutumunu eleştirerek, "Gazze'de iki yıldır soykırım yaşandığını" vurguladı ve bu konunun siyasallaştırılmasını eleştirdi. Muhalefetin süreç boyunca Gazze hassasiyetini yeterince sahiplenmediğini söyledikten sonra örnek vererek, '"Hamas bir terör örgütüdür" diyen Özgür Özel iki yılın sonunda İsrail'i açıktan suçlayabilme cesaretini gösterdi' değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, uluslararası arenada bugün bir ateşkes anlaşması imzalandığını belirterek, ateşkes anlaşmasını imzalayan taraflardan birinin de Türkiye olduğunu hatırlattı ve Türkiye'nin iki yıl boyunca yürüttüğü diplomatik çabalara dikkat çekti.

Terörle mücadele ve Türkiye'nin kapasitesi

Dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiğini belirten Yalçın, Türkiye'yi 'istikrar adası' olarak nitelendirdi. Terörle verilen mücadelenin uzun yıllardır sürdüğünü ve Türkiye'nin artık terörü kendi gündeminden çıkarabilecek kapasiteye ulaştığını söyledi. Yalçın, terör örgütlerine yönelik uyarıda bulunarak, 'Ortada bir müzakere, pazarlık gibi bir süreç söz konusu değildir. Ey terör örgütü, terörle varabileceğin hiçbir yer yoktur' ifadelerini kullandı ve silahların bırakılmasının önemine vurgu yaptı.

KKTC seçimlerine ilişkin değerlendirme

Yalçın, Kıbrıs konusunu Türkiye'nin en milli davalarından biri olarak tanımladı ve seçimlerin Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Yeni seçilen yönetime ilişkin olarak, 'Özellikle seçilen adayın ilk konuşmasında verdiği mesajlar çerçevesinde hem Dışişleri Bakanımıza hem Cumhurbaşkanı Yardımcımıza hem de Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olmasını önemli ve kayda değer buluyoruz' diye konuştu.

Yalçın, Türkiye'nin Kıbrıs'ı her şartta desteklemeye devam edeceğini belirterek yeni yönetimin Türkiye ile ilişkilerini güçlü tutacağına inandıklarını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın (sağda), AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen "81 İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı"na katıldı. Yalçın, burada konuşma yaptı.