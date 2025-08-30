Hasan İzzeddin: "Hizbullah silahlarını teslim etmeyecek"

Sur'da yapılan konuşmada İzzeddin, hükümete uyarıda bulundu

Hizbullah'ın Lübnan Meclisi'ndeki Direnişe Sadakat Bloğu üyesi Milletvekili Hasan İzzeddin, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde katıldığı bir programda partinin silahlarını teslim etmeyeceğini açıkladı. İzzeddin, söz konusu kararın değişmeyeceğini vurguladı.

İzzeddin, konuşmasında "İsrail'in ABD desteği ve talimatları altında, Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına uymadığını ve ihlallerini sürdürdüğünü" belirtti. Bu duruma karşılık Hizbullah'ın silahlarından vazgeçmeyeceğini tekrarladı.

Milletvekili, ayrıca Lübnan hükümetine silah teslimi kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulundu ve ABD heyetinin ziyaretini, "İsrail’in güvenliğini sağlamak ve ona yönelik herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak" amacıyla yapıldığı şeklinde değerlendirdi.

İzzeddin, ABD'nin silah teslimi planının "Lübnan'ı İsrail karşısında savunmasız hale getirmek" olduğunu iddia etti ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasının arkasında sözde "Büyük İsrail" projesinin bulunduğunu öne sürdü.

Hizbullah'ın silahsızlandırılması gündemi ve uluslararası tepkiler

Bu açıklama, bölgedeki gerilim ve uluslararası aktörlerin silahların toplanmasına yönelik çabalarıyla eş zamanlı olarak gündeme geldi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, 26 Ağustostaki basın toplantısında, "İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için çalışacağız ancak en önemli şey Hizbullah'ın silahsızlandırılması. İsrail, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik adımlarla eş zamanlı adımlar atacak." demişti.

Senatör Lindsey Graham ise "Lübnan, İsrail'in çekilmesini istemeden önce Hizbullah'ı silahsızlandırmalı. Hizbullah silahsızlandırılmadığı sürece İsrail, Lübnan'a farklı bakmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

Ayrıca 19 Haziran tarihinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack tarafından Beyrut yönetimine sunulan öneride, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" bir plan yer almıştı.

Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Bu karara ilişkin olarak, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da karara tepki göstererek, "İsrail'in saldırıları sürerken Hizbullah'ın gücünden vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini" ifade etmişti.

İzzeddin'in açıklamaları, Lübnan iç siyasetindeki kutuplaşmayı ve bölgesel güvenlik dengelerinin ne denli kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.