Hasan Melek Uğurlandı: Eski Trabzon Belediye Başkanı Defnedildi

Eski Başkan Hasan Melek Son Yolculuğuna Uğurlandı

Cenaze töreni Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde başladı

Hasan Melek (99) için tören düzenlendi; Melek, uzun yıllar hizmet verdiği memleketinde toprağa verildi.

Cenaze, önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi binası önüne getirildi. Törende Melek'in ailesi ve yakınları, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Törende konuşan Ahmet Metin Genç, Melek için 'Şehre hizmetiyle tebarüz etmiş bir büyüğümüz olmakla birlikte kendisini eğitime de adamış bir büyüğümüzdü. Bu da çok kıymetlidir. Kurduğu ve yönettiği vakıflarla beraber çok güzel hizmetler yapıldı, çok güzel izler bıraktı.' dedi.

Cenaze daha sonra İskenderpaşa Cami'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda defnedildi.

Hasan Melek, kentte 1980-1984 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürütmüştü.