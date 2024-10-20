DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.324.486,02 -0,22%

Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür

Usta sanatçı Hasan Nail Canat, tiyatro hayatında milli ve ahlaki konuları sahneye taşımıştır. 2004'te kaybedilen Canat, Türk tiyatrosunun önemli isimlerindendir.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:51
Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür

Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür

Usta sanatçı Hasan Nail Canat, milli tiyatroya olan tutkusuyla tanınmış bir isimdir. 20. ölüm yılında anılan Canat, sahne hayatında milli, dini, ahlaki ve sosyal konuları eserlerine başarıyla yansıttı.

Sanat Hayatının Başlangıcı

25 Ekim 1943 tarihinde Kayseri'de doğan Canat, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Tiyatro ile tanışması, Kayseri İmam Hatip Lisesi'nde arkadaşlarıyla sahneye koydukları oyunlarla gerçekleşti. Daha sonra tiyatro tutkusuyla fabrikalarda çalışamaz hale geldi ve sanat hayatına adım attı.

Camiatını Genişleten Eserler

Hasan Nail Canat, edebi kariyerine "Arkadaşlarım" adlı şiiriyle başladı. 1967 yılında yayımladığı ilk şiir kitabı "Yalnızlar Rıhtımı" büyük ilgi gördü. "Moskof Sehpası" adlı oyunu, Kırımlıların komünizm altında yaşadığı dramı konu alarak 1.200 kez sahnelendi ve geniş bir kitleye ulaştı.

Baba Oğul İlişkisinin Olumlu Dönüşümü

Oyununu izleyen babası, Canat’a destek vererek, "Artık seni özgür bırakıyorum. Sanatını Allah yolunda kullandığın müddetçe yolun açık olsun," diyerek oğlunun tiyatro kariyerine yeşil ışık yaktı.

Düşünceleri ve Tiyatro Anlayışı

Necip Fazıl Kısakürek’in konferanslarına katılan Canat, Hilal Tiyatrosunu kurarak Anadolu'da turneler gerçekleştirdi. Kendisi, 1991'de yaptığı bir açıklamada tiyatronun en büyük sorununun eleman yokluğu olduğunu vurguladı. Bu durumun gençlerin ilgisinin kaybolduğuna işaret ettiğini belirtti.

Sinema ve Televizyon Kariyeri

Canat, tiyatro eserlerinin yanı sıra sinema ve televizyon projelerine de imza attı. "Reis Bey", "Deli Yürek" gibi yapımlarda rol aldı. Marmara FM'de "Gece Fırtınası" adlı programı ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Son Yılları ve Vefatı

Evli ve dört çocuk babası olan Hasan Nail Canat, sahne hayatına olan tutkusunu kaybetmeden devam etti. Ölümünden kısa bir zaman önce "Aynalar Yolumu Kesti" adlı oyununu sahneye koydu ve veda cümleleri Necip Fazıl Kısakürek’in "Sakarya Türküsü" oldu. 21 Ekim 2004'te, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu. Mehmet Canat, Eyüpsultan Mezarlığı'na defnedildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Yeni Gözaltılar
2
Niğde'de Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
3
Kayıt Dışı Saat Ticaretiyle Mücadele Başlatıldı
4
İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlıkları ile İlgili Sızdırılan Belgeler Tartışma Yarattı
5
Yalova'da Yediemin Otoparkı Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
6
Hasan Nail Canat: Milli Tiyatroya Adanmış Bir Ömür
7
Fatih'te 7 Katlı Binada Yangın Kontrol Altına Alındı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’