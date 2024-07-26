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Hasan Turan'dan ABD Kongresi'ne Sert Tepki: Soykırım Alkışlanamaz

Hasan Turan, ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya yapılan alkışları kınayarak soykırımı vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:35
Hasan Turan'dan ABD Kongresi'ne Sert Tepki: Soykırım Alkışlanamaz

Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın Açıklamaları

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD Kongresi'nde Netanyahu'ya yapılan alkışları sert bir dille kınadı. Turan, bu durumu "Alkışlanan şüphesiz Netanyahu değil soykırımdır, katliamdır" şeklinde ifade etti.

Kongredeki Alkışlar Üzerine Eleştiri

Turan, mevcut durumu değerlendirerek, Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde 56 dakikalık konuşmasında 79 kez alkışlandığını belirtti. "Ülke tarihinde, ABD Başkanı bile bu kadar alkışlanmamıştır" dedi.Savaş Suçları ve İnsanlık Ayıbı

Netanyahu'nun konuşma tarzını eleştiren Turan, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir kişinin alkışlanması insanlık ayıbıdır." ifadesinde bulundu.

BMM Kadın Raporu ve Gazze'deki Durum

BM Kadın Raporuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de her saat başı 2 anne öldürüldüğünü belirten Turan, toplamda 39 bin 175 Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurguladı.Aliya İzzetbegoviç’in Sözleriyle Hatırlatma

Turan, Aliya İzzetbegoviç'in, "Batı hiçbir zaman uygar olmamıştır" sözlerini hatırlatarak, siyonist rejime destek veren Batı'nın gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD’deki Durumun Değerlendirilmesi

Turan, "O alkışları yapan eller, kirli ve kanlı ellerdir. Kongrede alkış yapan herkes soykırımın destekçisi ve ortağıdır" diyerek, durumu eleştirdi. Protesto amacıyla oturuma katılmayan 96 senatöre ve protestosunu gerçekleştiren Rashida Tlaib'e teşekkür etti.

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