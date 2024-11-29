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Hasan Turan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:17
Hasan Turan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

Hasan Turan'dan Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Mesajı

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Turan, Birleşmiş Milletler'e (BM) hitaben, "29 Kasım'ı, 1977'deki oturumunda Filistin Halkı ile Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan eden BM, ne kararına ne de kendi saygınlığına sahip çıkamamaktadır," dedi.

Filistin Halkının Onurlu Direnişi

Turan, açıklamasında şunları söyledi: "Vatanları 1947'den bu yana işgal edilen Filistin halkı; küresel haydutların onca zulmüne, acımasız saldırılarına rağmen haklı davasından vazgeçmeden direniş göstermektedir. 7 Ekim 2023'te başlattıkları Aksa Tufanı yıllardır süren acılara bir başkaldırıdır; bu, yalnızlığa terk edilen bir halkın çığlığıdır."

Uluslararası Toplumun Tepkisi

Bütün emperyalist devletlerin bölgeye son teknolojik donanımlarla müdahale etmesine rağmen Filistin halkının direnişini sürdürebildiğini vurgulayan Turan, "Siyonist çete tüm dünyayı esir alsa da Gazze'yi ve Filistin'i esir alamamıştır, alamayacaktır. Bu durum, onların saldırgan tutumlarını artırmaktadır. BM Güvenlik Konseyi üyeleri ise halen yaşanan soykırıma karşı bir adım atmaktan kaçınmaktadır," dedi.

Filistin'in uluslararası destek talebi

Turan, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "BM, 29 Kasım'ı Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak ilan etmişken, bu karara ve kendi saygınlığına sahip çıkamamaktadır. 7 Ekim 2023'te başlayan siyonist saldırılar hâlâ devam ediyor ve 50 binden fazla masum insan hayatını kaybetmiş durumda. Filistin halkının haklı davası, bağımsızlık elde edilene kadar sürecektir. Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası platformda Filistin'in tanınması için yoğun çaba sarf etmektedir."

Turan, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak Filistin halkının haklı davasının yanında durduklarını ve Mescid-i Aksa'nın muhafızı Filistin halkının şanlı direnişini selamladıklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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