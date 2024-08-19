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Hasan Turan'dan Sosyal Medya Engellerine Tepki

AK Parti'li Hasan Turan, Instagram'ın Filistin paylaşımlarını engellemesine sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 15:58
Hasan Turan'dan Sosyal Medya Engellerine Tepki

Hasan Turan'dan Sosyal Medya Eleştirisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Instagram platformunun Filistin'e destek veren paylaşımlara koyduğu engellere sert bir tepki gösterdi.

Filistin'e Destek Engelleniyor

Yazılı bir açıklama yapan Turan, sosyal medya üzerinden Türkiye'deki kullanıcıların yaptığı Filistin destekli paylaşımların engellendiğini belirtti. Turan, "Siyonist zihniyet sadece Gazze’yi işgal etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm dünyayı kendi tahakkümü altına almaya çalışıyor." dedi.

Medya Sansürü ve Savaş Suçları

Özellikle Gazze'de öldürülen gazeteci ve medya çalışanlarının sayısının hızla arttığına dikkat çeken Turan, "Çoğu çocuk ve kadın olan 40 binden fazla insanı katleden bu canilerin cinayetlerini gizlemek için uygulanan sansür, özgürlük ve insan hakları gibi sözcüklerin aslında siyonist emelleri korumak amacıyla kullanılan yalanlar olduğunu gösteriyor," ifadelerini kullandı.

Batı Medyasının Sesi

Turan, ABD, İngiltere ve Fransa gibi Batı ülkelerindeki medya çalışanlarının ve akademisyenlerin, soykırım yapanları ifşa etme konusundaki cesaretlerini vurguladı. Bu bağlamda, küresel vicdanın küresel kötülüğü yenebileceğini belirtti.

Instagram'dan Gelen Kısıtlamalar

Turan, Instagram'ın, şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile ilgili yayımlanan mesajlara erişim engeli getirdiğini de belirterek, bu platformun siyonizm propagandası yaptığını öne sürdü.

Hareket ve Protesto Çağrısı

Sosyal medya üzerindeki engellere karşı toplu bir bilinç oluşturulması gerektiğini vurgulayan Turan, "Herkesin tepkisini ortaya koymalıyız. Gerekirse hesaplarımızı askıya alalım ve açacağımız hashtaglerle protestolarımızı düzenleyelim," dedi.

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