Hasan Uçarsu'ya 2024 Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü

Hasan Uçarsu Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Onur Ödülü'nü Kazandı

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 2024 yılındaki Onur Ödülü’nü besteci ve eğitimci Hasan Uçarsu'ya vermeye karar verdi. Bu önemli ödül, vakfın Yönetim ve Danışma Kurulu tarafından yapılan oybirliğiyle alınan bir kararla sahiplenildi.

Uçarsu'nun Eserleri ve Eğitim Faaliyetleri

Hasan Uçarsu'nun, ulusal bestecilik ekolüne yaptığı büyük katkılar ve ulusal müziği uluslararası düzeye taşıyan kompozisyon anlayışı dikkate alınarak ödüle layık görüldüğü açıklandı. Uçarsu'nun eğitimci kişiliği de ödül seçiminde önemli bir etken oldu.

Ödül Töreni Detayları

Ödül töreninin 6 Aralık'ta, And Evi'nde saat 20.00’de gerçekleşeceği belirtildi. Bu özel etkinlikte, müzik dünyası ve sanatseverler bir araya gelecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.