Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerine başladı.
Soruşturmanın kapsamı ve ifadeye geliş
Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Hasan ve Selim İmamoğlu, soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye başladı.
Avukat desteği
CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi İsmail Emre Telci'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yapılan ifadeler sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi.
HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU İSTANBUL EMNİYETİNE BÖYLE GELDİ