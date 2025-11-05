Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı

Hasan ve Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Emniyeti'nde 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ifade veriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:42
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı

Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerine başladı.

Soruşturmanın kapsamı ve ifadeye geliş

Sabah saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Hasan ve Selim İmamoğlu, soruşturma kapsamında 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifade vermeye başladı.

Avukat desteği

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi İsmail Emre Telci'nin, Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yapılan ifadeler sırasında yanlarında avukat olarak bulunduğu öğrenildi.

HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU İSTANBUL EMNİYETİNE BÖYLE GELDİ

HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU İSTANBUL EMNİYETİNE BÖYLE GELDİ

HASAN İMAMOĞLU VE SELİM İMAMOĞLU İSTANBUL EMNİYETİNE BÖYLE GELDİ

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hainan’da Yeni Güç Sistemi Forumu: CSG, "Temiz Enerji Adası" Planını Açıkladı
2
Kartepe Kent Konut Evleri'nde Yoğun Tempo — 12 Blok, 144 Konut, 2026 Teslim
3
Hatay Kaytaz Böreği ve Gaziantep Lahmacunu AB'de Tescillendi
4
Denizli'nin Ekim İhracatı 413 milyon dolarla yüzde 7,3 arttı
5
İstanbul'da taksiden ücreti ödemeden kaçan kadın kamerada
6
Batman'da İnek Sürüsü Trafikte Aksamalara Neden Oldu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş