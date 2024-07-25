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Hasanbeyli'deki Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde depremzedeler için inşa edilen 512 konutun yapımı sona eriyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 12:02
Hasanbeyli'deki Deprem Konutları Tamamlanmak Üzere

Hasanbeyli'deki Deprem Konutlarının Durumu

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için inşa edilen 512 konutun yapımı neredeyse tamamlandı.

Konutların İnşa Süreci

Yeşilyurt Mahallesi'nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, konutların inşasının %90’ı tamamlanmış durumda. Şu an çevre düzenlemesi çalışmaları hızla devam ediyor.

Kura Çekimi ve Teslim Süreci

Hasanbeyli Kaymakam Vekili Ahmet Dervişoğlu, deprem konutlarının yapımına afetten yaklaşık iki ay sonra başlandığını açıklayarak, "Planlanan 512 konutun inşasının son aşamasına geldik. Daha önce yaptığımız kura çekimi ile 206 hak sahibini belirledik. Bu aileler, konutlarını teslim almak için çevre düzenlemesinin tamamlanmasını bekliyorlar." dedi.

Dervişoğlu, çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından depremzede vatandaşların yeni konutlarına geçmeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun...

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun...

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun...

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun...

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, depremlerden etkilenenler için yapımı süren 512 konutun inşasında sona gelindi.

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