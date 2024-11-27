Hasankeyf Kalesi Aydınlatma Projesi'nde Yüzde 90 Tamamlanma Oranı

Hasankeyf Kalesi'nde Aydınlatma Çalışmalarında Sona Geliniyor

Batman Valiliği, tarihi Hasankeyf Kalesinde yürütülen aydınlatma çalışmalarının %90 oranında tamamlandığını duyurdu.

Proje Detayları

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Hasankeyf Kalesi Aydınlatma Projesi"nin önemli bir aşamaya geldiği belirtildi.

Aydınlatma projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk denemelerle, Hasankeyf Kalesi'nin akşam saatlerinde tarihi ve kültürel zenginliklerinin daha iyi bir şekilde sergilenmeye başlandığı ifade edildi. Bu projeyle birlikte, tarihi dokunun gece görüntüsü daha da vurgulanacak ve bölgenin turizm potansiyeli artırılacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.