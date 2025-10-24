Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle

Batman Üniversitesi, Bilim Kafe kapsamında Ilısu Baraj Gölü'nde 100 öğrenciye kano ve SUP tanıttı; öğrenciler su sporlarını deneyimleyip Hasankeyf'i yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 18:57
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle

Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle

Bilim Kafe kapsamında Ilısu Baraj Gölü'nde su sporları tanıtıldı

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Batman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe programı kapsamında gerçekleştirildi. Organizasyonda 100 öğrenci su sporları etkinliğinde bir araya geldi.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Gölünde yapılan etkinlikte öğrencilere su sporları tanıtıldı; birçok öğrenci ilk kez kano ve SUP kullanma fırsatı buldu ve keyifli anlar yaşadı.

Doç. Dr. Sıtkı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi burada hem su sporlarıyla tanıştırdık, onlarla su sporlarıyla buluşturduk hem de öğrencilerimizin bu güzel ortamda, bu güzel havada faydalanmalarını sağladık. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldı.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Can, tarihi Hasankeyf'te ilk kez SUP kullanarak keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti. Aynı bölümden 4. sınıf öğrencisi Yusuf Oğur ise tarihle iç içe olmaktan memnun olduğunu, etkinliğin hem spor yapma hem de Hasankeyf’in tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Organizasyon, öğrencilere su sporlarını tanıtmanın yanı sıra Hasankeyf'in doğal ve kültürel değerlerini deneyimleme fırsatı sunarak olumlu geri dönüş aldı.

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve...

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve...

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle
2
Erzincan'da Valilik Girişimiyle 2 bin 351 Öğrenciye Burs — 140 milyon lira
3
Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da
4
Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti
5
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"
6
Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği 'Savaş İlanı'
7
Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor