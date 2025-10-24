Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle

Bilim Kafe kapsamında Ilısu Baraj Gölü'nde su sporları tanıtıldı

Batman Üniversitesi tarafından tarihi Hasankeyf ilçesinde üniversite öğrencilerine yönelik kano ve SUP (Stand Up Paddle) etkinliği düzenlendi.

Etkinlik, Batman Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi tarafından yürütülen Bilim Kafe programı kapsamında gerçekleştirildi. Organizasyonda 100 öğrenci su sporları etkinliğinde bir araya geldi.

Tarihi Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Baraj Gölünde yapılan etkinlikte öğrencilere su sporları tanıtıldı; birçok öğrenci ilk kez kano ve SUP kullanma fırsatı buldu ve keyifli anlar yaşadı.

Doç. Dr. Sıtkı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimizi burada hem su sporlarıyla tanıştırdık, onlarla su sporlarıyla buluşturduk hem de öğrencilerimizin bu güzel ortamda, bu güzel havada faydalanmalarını sağladık. Çok güzel bir etkinlikti. Öğrencilerimiz düzenlenen etkinlikten çok memnun kaldı.” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler de deneyimlerini paylaştı. Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi Mehmet Can, tarihi Hasankeyf'te ilk kez SUP kullanarak keyifli bir gün geçirdiğini ifade etti. Aynı bölümden 4. sınıf öğrencisi Yusuf Oğur ise tarihle iç içe olmaktan memnun olduğunu, etkinliğin hem spor yapma hem de Hasankeyf’in tanıtımına katkı sağladığını belirtti.

Organizasyon, öğrencilere su sporlarını tanıtmanın yanı sıra Hasankeyf'in doğal ve kültürel değerlerini deneyimleme fırsatı sunarak olumlu geri dönüş aldı.

