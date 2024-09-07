Hasankeyf'te Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali Rüzgarı

Hasankeyf'te 4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali Coşkusu

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" ile adeta şenlendi. Festival, Hasankeyf Limanı'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Festival Açılışında Konuşmalar

Etkinliğin açılışında Batman Valisi Ekrem Canalp ve diğer protokol üyeleri, kurdele keserek festivalin startını verdi. Vali Canalp, festivallerin her ilçenin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını vurguladı. "Bu tür etkinlikler, köylülerimizin ürünlerini pazarla buluşturmanın yanı sıra, kültürel mirasımızı da gelecek nesillere aktarılması için önemli fırsatlar sunuyor" şeklinde konuştu.

Turist Sayısında Artış

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, ilçenin doğa ve kültürel zenginlikleriyle turizme olanak sunduğunu belirtti. 2024 yılı için belirledikleri hedefin 100 bin turist olduğunu kaydeden İmrak, "Bu yılın ilk sekiz ayında 80 bin misafir ağırladık; hedefimizi aşıp başaracağız" dedi.

Doğa Sporları Gösterileri ve Eğlence

Festivalin ilerleyen saatlerinde flyboard ve jet ski gösterileri düzenlendi. Katılımcılar, Ilısu Baraj Gölü'nde tekne turu yaparak doğanın tadını çıkardı. Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde konserler, kale gezileri, doğa yürüyüşleri ve kamp etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

Hasankeyf, düzenlenen bu tarz festivallerle hem yerel halkın ekonomik açıdan kalkınmasına hem de turistlerin bölgeyi tanımasına olanak tanıyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" gerçekleştirildi. Hasankeyf Limanı'nda düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterimlerinin ardından Batman Valisi Ekrem Canalp ve protokol üyeleri tarafından festivalin açılış kurdelesi kesildi.