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Haşere İlaçlamasında Yarılanma Ömrü Uyarısı: Son Olaylar Üzerine Değerlendirme

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hilmi Orhan, haşere ilaçlamalarında yarılanma süresine dikkat çekerek halkı bilgilendirdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:10
Haşere İlaçlamasında Yarılanma Ömrü Uyarısı: Son Olaylar Üzerine Değerlendirme

Haşere İlaçlamasında Yarılanma Ömrü Uyarısı

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan, son günlerde İzmir'de bir apartmanda haşere ilaçlaması sonrası yaşanan zehirlenme vakaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1 yaşındaki bir bebeğin hayatını kaybetmesi, haşere ilaçlamalarının tehlikelerini yeniden gündeme getirdi.

Yarılanma Süresi ve Uyarılar Önemli

İzmir'deki olayın ardından basına değerlendirmelerde bulunan Orhan, ilaçlamada kullanılan maddenin havadan uzaklaşması için gerekli olan yarılanma ömrü süresine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. “Kullanılan ilacın havaya karışma durumu söz konusu ise, insanların o ortamlarda bulunmamaları hayati bir önem taşır,” dedi.

İlaçların Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Orhan, zehirlenme olaylarının yaşanmaması için bilinçli ve dikkatli ilaçlama yapılması gerektiğini ifade ederek, “Kullanılan ilacın toksik etkileri düşük olanlarının tercih edilmesi ve o esnada evde yaşayanların mutlaka bilgilendirilmesi gerekir,” diye ekledi.

Olayın Detayları

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen bir haşere ilaçlaması sonrası alt ve üst katlarda yaşayan vatandaşlar, ciddi şekilde zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Ne yazık ki, 1 yaşındaki bebeğin ölümüyle sonuçlanan bu talihsiz olay, haşere ilaçlamalarının güvenli bir şekilde nasıl yapılması gerektiğini gözler önüne serdi.

Yetkililere Düşen Görevler

Prof. Dr. Orhan, bu tür üzücü olayların yaşanmaması için ilaçlamaların yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmasının yanı sıra yasaların belirlediği kurallara harfiyen uyulmasını gerektiğini sözlerine ekledi. “Kurallara uyulması halinde herhangi bir risk bulunmamaktadır” diyerek, halkın bu süreçte bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi...

Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Orhan, İzmir'de 1 yaşındaki bebeğin apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ilaçlamayla uygulanan maddenin uzaklaşması için gereken "yarılanma ömrü" içinde ortamdaki havanın solunmaması gerektiğine dikkat çekti.

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