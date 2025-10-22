Hasret Akkuzu'nun Ölümü: 1 Şüpheli Aydın'da Yakalandı

Zonguldak'ta su kuyusunda ölü bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu soruşturmasında, şüpheli D.B. 22 Ekim'de Aydın'da yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 20:47
Zonguldak Valiliği, Çaycuma ilçesinde su kuyusunda 3 gün önce cansız bedeni bulunan 17 yaşındaki Hasret Akkuzu olayıyla ilgili olarak 1 şüphelinin Aydın'da yakalandığını duyurdu.

Olayın seyri

Valilik açıklamasına göre, Kızılbel köyünde ikamet eden Hasret Akkuzu için ailesi tarafından 13 Ekim'de kayıp başvurusu yapıldı ve kolluk kuvvetlerince arama çalışmaları başlatıldı.

Helvacılar köyü yakınlarında, 19 Ekim Pazar saat 11.00 sıralarında su kuyusu içerisinde bir kişiye ait cansız beden bulunduğuna dair ihbar alındı. Olay yerine intikal eden ekiplerin ortak çalışması sonucunda cenaze 19 Ekim saat 15.00'te kuyudan çıkarıldı.

Yapılan incelemede cansız bedenin kayıp Akkuzu'ya ait olduğu ve aynı gün 19.15 itibarıyla ailesi ve yakınlarının teşhisiyle belirlendi. Cenaze, gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gözaltı ve soruşturma

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma tüm imkanlar kullanılarak yürütülüyor. Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı arasındaki koordineli çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi D.B.'nin 22 Ekim'de Aydın'da yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

Mağdurun yaşamına dair detaylar

Açıklamada, Akkuzu'nun açık öğretim lisesinde eğitim gördüğü ve 7 Ekim'de çalıştığı tekstil fabrikasından ayrıldığı bilgisi verildi. Ayrıca genç kızın daha önce şüpheli D.B.'nin bebeğine bakıcılık yaptığı öğrenildi.

Kayıp ile ilgili ek bilgi olarak, Hasret'in 12 Ekim'de Perşembe belde merkezine gittiği, babasına "geliyorum" mesajı attığı; bunun ardından genç kıza ulaşılamadığı belirtildi.

Tanık anlatımı

Su kuyusunun yanında hayvanlarını otlatan Ramazan Akça, kuyunun kapağının kırık olduğunu ve hayvanların kuyunun suyunu içmek istememesi üzerine arkadaşının kuyuya baktığını söyledi. Akça, gazetecilere şu ifadeleri kullandı: "Akşam kimseye demeden eve gidiyor. Daha sonra arkadaşın annesi bize telefon etti. 'Oradan su içiyoruz, ceset midir nedir? Bir bakalım.' dediler. Buraya geldik, baktık, ceset. Muhtarımıza telefon ettik. O da telefon etti karakola. Burada bekledik, geldiler. İfademizi verdik."

Bir gazetecinin, "Daha önce su kuyusu kilitli miydi?" sorusuna Akça, "Burası kilitliydi, kırmışlar. Ne zaman kırıldığını bilmiyorum. Cumartesi günü geldik, burada römork yıkadık." şeklinde yanıt verdi.

