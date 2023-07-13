Hastalığı olanlar dışarı çıkmasın: Sıcak çarpması ölüme sürüklüyor

Özellikle bu hafta içi hava sıcaklıklarının rekor şekilde yükselmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının artması ise insanları ölüme bile sürükleyebiliyor! Özellikle bu hastalıklara sahipseniz evinizden dışarı çıkmayın! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU SICAKLARDA DIŞARI ÇIKMAYIN

Bu hafta içi hava sıcaklıklarının rekor şekilde yükselmesi beklenirken Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu önemli uyarılarda bulundu. Yüzbaşıoğlu ileri yaşta kalp damar hastalığı, diyabet, böbrek yetmezliği gibi hastalığı olan insanların bu sıcaklıklarda ölüme sürüklenebileceğini belitti. Aynı zamanda Yüzbaşıoğlu sıcak çarpması ile ilgili durumlarda alınabilecek önlemleri de anlattı. Yüzbaşıoğlu açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bazen terlemeyle bazen sıvı alımıyla, idrar çıkışıyla ve hücresel düzeyli mekanizmalarla vücut ısısı dengede tutulur. Çevresel koşullar değiştiği zaman yani havalar ısındığına ve nem arttığında hastalıklar, ilaçlar gibi birçok etkenle ısı dengesi bozulmuş olur. Bu ısı dengesi bozulduğu zaman yaş gruplarına ve fiziksel aktiviteye göre hastalıklar ortaya çıkar.





Sıcak çarpması genel olarak vücutta 40 derece üstünde ateşle ortaya çıkıyor. Sıcak çarpması olduğu zaman ilk olarak bitkinlik, halsizlik, susama hissi ön plana çıkıyor. Vücudu soğutacak sıvı olmadığı için terleme kesiliyor ve idrar çıkışı azalıyor. Baş ağrısı, bulantı, bilinç bozulması, epilepsi durumları ise alarm seviyesindedir. Tansiyon düşüklüğü, çarpıntı, hızlı hatta hırıltılı nefes alıp verme gibi belirtiler de yaşanabilir. Bu hastalık genel olarak ileri yaşta kalp damar hastalığı, diyabet, böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olan kişiler de ölümlere yol açabiliyor. Sıcak çarpması hayati tehlikesi yüksek bir hastalıktır. Özellikle fiziksel aktiviteyi artıracak ilaç kullanımı varsa bu kişiler ısı dengelerinin bozulduğunu anlayamıyorlar. Enerji verici içecekler ve gıda takviyeleri, öğle saatlerinde içildiği zaman daha fazla efor sarf edildiği için daha fazla sıvı kaybına yol açar. Özellikle yüksek sıcaklarda bu ürünlerin kullanılmamasını öneriyorum. Yüksek sıcaklarda ileri yaştaki insanların serin yerlerde olması, yeteri şekilde sıvı tüketmesi ve ilaçlarını düzenli kullanması gerekiyor. Havalar ısındığı zaman kronik ilaç kullanan kişilere bir rahatlama geliyor ve ilaçlarını aksatıyorlar. Yeterli sıvı, yeterli gıda ve serin yerlerde durup hastalıktan uzak durmak gerekli. Eforlu olan kişiler yani tarım işçileri, askerler, sporcuların yüksek sıcaklarda fiziksel aktivite yapmamaları, koruyucu kıyafetlerini kullanmaları ve yeterli sıvı tüketmeleri gerekli. Bazı ilaçlar vücut ısı dengesini bozabiliyor. Bu şekilde ilaçlarda bir düzenlemeye ihtiyaç duyulabiliyor. Doktorunuzla iletişime geçebilirsiniz. Isı dengesi bozukluklarında alkol ve uyuşturucu madde kullanımı da riskleri artırıyor. Eğer bilinç kapalıysa ağızdan sıvı verilmez, koltuk altlarına buz petleri konabilir. Kişinin kusma potansiyeli olduğu için koma pozisyonunda durması gerekiyor. Hastanın kıyafetlerini çıkarıp soğuk suyla yıkamanız gerekli. Titreme belirtileri varsa ısının düşmeye başladığını anlayabilirsiniz. Sıvıyı sık ve az az içirmek lazım.'