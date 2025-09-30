Hastalık Taşıyan Köpekleri Ankara'ya Getiren İki Sanık Beraat Etti, Para Cezası Kesildi

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren iki sanık hakkında karar

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıdığı iddia edilen köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek suç işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Duruşma

Ankara 38. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Demir ve Boyacı ile avukatları katıldı. Hakim, celse arasında esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara söz verdi. Sanıklar ve avukatları suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme, sanıkları "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan beraat ettirirken, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 lira olmak üzere 43 bin 500 lira idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, 9 Haziran'da Şanlıurfa'daki kuduz vakalarının görüldüğü karantina bölgesinden köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen Muhammed Savaş Demir'in Gölbaşı ilçesinde, dernek başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı ifade edildi.

İddianamede sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendiği yer aldı.