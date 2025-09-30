Hastalık Taşıyan Köpekleri Ankara'ya Getiren İki Sanık Beraat Etti, Para Cezası Kesildi

Ankara'da hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan getirmekle yargılanan Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir beraat etti, idari para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:19
Hastalık Taşıyan Köpekleri Ankara'ya Getiren İki Sanık Beraat Etti, Para Cezası Kesildi

Hastalık taşıyan köpekleri Ankara'ya getiren iki sanık hakkında karar

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir'in, hastalık taşıdığı iddia edilen köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek suç işledikleri gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Duruşma

Ankara 38. Asliye Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Demir ve Boyacı ile avukatları katıldı. Hakim, celse arasında esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak sanıklara söz verdi. Sanıklar ve avukatları suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.

Mahkeme, sanıkları "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan beraat ettirirken, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise her bir köpek için ayrı ayrı 1500 lira olmak üzere 43 bin 500 lira idari para cezası ile cezalandırılmalarına hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, 9 Haziran'da Şanlıurfa'daki kuduz vakalarının görüldüğü karantina bölgesinden köpeklerin Ankara'ya getirildiğine dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. Köpekleri araçla Ankara'ya getirdiği tespit edilen Muhammed Savaş Demir'in Gölbaşı ilçesinde, dernek başkanı Buket Özgünlü Boyacı'nın ise Esenboğa Havalimanı'nda yakalandığı ifade edildi.

İddianamede sanıklar hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendiği yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar