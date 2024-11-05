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Hastalık Taşıyan Köpeklerle İlgili Davada Yargılama Devam Ediyor

Hastalık taşıyan köpekleri taşıyan sanıkların yargılamaları Ankara'da sürüyor. Mahkeme, bilirkişi raporu talep etti.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:24
Hastalık Taşıyan Köpeklerle İlgili Davada Yargılama Devam Ediyor

Hastalık Taşıyan Köpekleri Taşıyanlar Yargılanıyor

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı ve Muhammed Savaş Demir, hastalık taşıyan köpekleri Şanlıurfa'dan Ankara'ya getirerek, bulaşıcı hastalıklara dair tedbirleri ihlal ettikleri ve sahipli hayvana işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılanıyor. Yargı süreci, 8 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle devam ediyor.

Duruşmada Yaşananlar

Ankara 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıklar Boyacı ve Demir tutuksuz olarak yer almadı, ancak taraf avukatları mahkeme salonunda bulundu. Sanık avukatları, müvekkillerinin köpekleri kurtarma niyetiyle hareket ettiğini öne sürerek, duruşmalardan vareste tutulmalarını ve beraat etmelerini istedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, köpekleri taşıyan aracın uygunluğunu değerlendirmek amacıyla bilirkişi raporu alınmasına ve sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi. Duruşma, 24 Şubat 2025 tarihine ertelendi.

İddianameye Göre Olayın Gelişimi

İddianameye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan dosyada, 9 Haziran tarihinde, Şanlıurfa'da kuduz vakalarının görüldüğü bölgeden karantina altındaki köpeklerin Ankara'ya götürüldüğüne dair ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı açıklanıyor. Muhammed Savaş Demir’in Gölbaşı ilçesinde 27 köpekle birlikte yakalandığı ve Buket Özgünlü Boyacı’nın ise Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındığı iddialar arasında yer alıyor.

Sanıkların, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbire aykırı davranma" suçundan 2 aydan 1 yıla, "sahipli hayvana işkence" suçundan ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları isteniyor.

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