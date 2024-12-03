DOLAR
34,75 -0,05%
EURO
36,58 -0,29%
ALTIN
2.949,04 0%
BITCOIN
3.294.536,61 0,83%

Hastanelerde Koordinasyon Kurulları Oluşturuluyor

Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki hizmetlerin etkinliği için yeni koordine kurulları oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:21
Hastanelerde Koordinasyon Kurulları Oluşturuluyor

Hastanelerde Koordinasyon Kurulları Oluşturulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini amaçlayarak hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ilçe hastanelerini kapsayan ikinci basamak ve şehir hastaneleri dahil üçüncü basamak sağlık tesislerinde kurulacak koordinasyon kurullarını öngörüyor.

Kurulun Yapısı

Hastane Koordinasyon Kurulları, en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak. Üyelerin çoğunluğuyla her ayın ilk haftası toplanarak sağlık hizmet sunumu konusunda istişarede bulunacak olan bu kurullar, icrai kararlar alabilecekler.

Denetim ve Düzenlemeler

Kurul, hasta ve çalışan hakları doğrultusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesini, gerekli işlemlerin ve düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak. Ayrıca, sağlık tesislerinin büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanan “hastane gelişim planı” çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlu olacak.

Akademik Personel Takibi

Hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi, kurulun üye çoğunluğuyla gerçekleştirilecek işlem alanları arasında bulunuyor.

Takip ve Raporlama

Hastane Koordinasyon Kurulları tarafından yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesi için “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi” isimli bilişim sistemi kullanılacak. Bu sistem, süreçlerin kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesini sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dünya Engelliler Günü'nde Önemli Açıklama: 'Bakım Maaşları Bireylere Verilmeli'
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haliç Uyarısı: 'Günden Güne Kirlilik Artıyor'
3
İran ve Suudi Arabistan Uçak Seferleri 9 Yıl Sonra Yeniden Başladı
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet Su ve Orman Konularında İhmalkar Davranıyor
5
DEM Parti'den Onurlu Barış Vurgusu: Oruç, Kürt Sorununu Çözmeye Hazırız
6
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 Komutası Türkiye'ye Devredildi
7
Hakan Fidan ve Eymen es-Safedi, Suriye'deki Durumu Görüşmek Üzere Telefonla Temas Kurdu

PTT emekliye kapılarını araladı! Kefil ve şart ortadan kalktı: 100.000 TL’ye kadar ödenecek

İş Bankası'ndan Ocak Promosyonu: 65.000 TL Fırsatı!

Aralık'ta kiralara tavandan zam! Yüzde 60,45 zam onaylandı

6 Ay Süreyle Aylık 1000 TL doğalgaz desteği açıklandı! Başvurular Kasım’da başladı

Yeni yıla 1-0 geride başlatılacak gelişme! Yılbaşı gecesi 1100 TL -1395 TL’ye denk gelecek

1 Ocak 2025’te çalışanlar düğün bayram edecek! Yemek kartı kullanana büyük ayar gelecek

1250 TL destek tez bitecek! Karar verildi: 12 güne hesaba geçecek

Ayçiçek yağı fiyatlarında balonu o market patlattı! 10 Aralık'ta 5 LT'si 260 TL'den düşecek

Mazot, benzin ve otogaz fiyatları yine yakacak! O tarihte 3+3+2 TL zam yansıyacak

Memur ve emekli aylıklarına can suyu! Nihayet hayata geçiriliyor!

Üniversite öğrencileri bayram edecek! O ödemeler netleşti Faizsiz geri verilecek

Emeklinin o hakkı elinden alınıyor! ‘Geçmiş olsun’ diyerek açıklandı