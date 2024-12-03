Hastanelerde Koordinasyon Kurulları Oluşturuluyor

Hastanelerde Koordinasyon Kurulları Oluşturulacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında Hastane Koordinasyon Kurulları oluşturulacak. Bu kurullar, sağlık hizmetlerinin düzenli, etkin ve verimli şekilde yürütülmesini amaçlayarak hasta ve çalışan hakları konusunda denetimler gerçekleştirecek.

Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, ilçe hastanelerini kapsayan ikinci basamak ve şehir hastaneleri dahil üçüncü basamak sağlık tesislerinde kurulacak koordinasyon kurullarını öngörüyor.

Kurulun Yapısı

Hastane Koordinasyon Kurulları, en az 3, en fazla 7 üyeden oluşacak. Üyelerin çoğunluğuyla her ayın ilk haftası toplanarak sağlık hizmet sunumu konusunda istişarede bulunacak olan bu kurullar, icrai kararlar alabilecekler.

Denetim ve Düzenlemeler

Kurul, hasta ve çalışan hakları doğrultusunda denetimler gerçekleştirerek taleplerin değerlendirilmesini, gerekli işlemlerin ve düzenlemelerin yapılmasını sağlayacak. Ayrıca, sağlık tesislerinin büyüklüğü ve kapasitesine göre hazırlanan “hastane gelişim planı” çerçevesinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde sorumlu olacak.

Akademik Personel Takibi

Hastanelerdeki akademik personelin sözleşmeli çalışması ve sözleşmede belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin takip edilmesi, kurulun üye çoğunluğuyla gerçekleştirilecek işlem alanları arasında bulunuyor.

Takip ve Raporlama

Hastane Koordinasyon Kurulları tarafından yapılan işlemlerin takibi, güncel sağlık politikalarına uygun şekilde yürütülmesi için “Hastane Koordinasyon Kurulu Yönetim Sistemi” isimli bilişim sistemi kullanılacak. Bu sistem, süreçlerin kontrol edilmesi, raporlanması ve denetlenmesini sağlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.